Mariazel luce su figura desde la playa tras ser censurada por la policía

Mariazel es una bella presentadora española conocida por su participación en el programa "Me Caigo de Risa", donde además de caracterizarse por ser una de las participantes más graciosas del show, es una de las mejor vestidas, quien con su sensualidad y estilo siempre impone moda en cada uno de los programas. De hecho, su sentido de la moda, no solo se queda en la pantalla, sino que trasciende a su vida privada, lo cual podemos ver en las fotografías de sus vacaciones, donde también se ve muestra cómo se une a las tendencias del momento, tal y como ocurrió con esta moderna chamarra de estampado pata de gallo.

Aunque en esta ocasión, la manera en la que Mariazel decidió deslumbrar a sus seguidores fue con una fotografía desde el mar, la cual, a diferencia de otras pics que ha compartido desde escenarios similares se restringe a mostrarla con un look playero que si bien resalta si figura, lo hace de una manera discreta, posiblemente en atención a la reglamentación de la zona en la que se encuentra la española.

Pues recordemos que actualmente, Mariazel se encuentra en Qatar, donde está a cargo de la conducción del Mundial de Futbol 2022, mismo que se desarrolla en el país de Medio Oriente, donde las normas son un tanto restrictivas e impiden cierto tipo de conductas no solo por parte de los residentes sino de los turistas.

De hecho, previamente en sus historias de Instagram, Mariazel relató que mientras estaba en Simaisma Beach, playa de Qatar, animada por ver el sitio vacío decidió desprenderse de su ropa exterior y quedarse con un bikini de dos piezas, lo cual es perfectamente aceptado en varias playas turísticas, sin embargo, su experiencia cambió completamente cuando un policía la interceptó para pedirle que por favor se pusiera su ropa, pues en ese sitio no se podía estar con bañador.

La presentadora de deportes aseguró que era la primera vez que le llamaban la atención por su forma de vestir, ya que durante su estancia en Qatar había podido lucir las prendas de su elección, no obstante, al ser una playa local y no turística, las reglas son más estrictas, por lo que la española tuvo que acatar las reglas del lugar.

Además, Mariazel destacó que resaltó que el policía que le llamó la atención fue muy amable y la dejó vestirse con una playera y un short, los cuales de hecho son las prendas con las que podemos verla en la pic que compartió en su cuenta de Instagram y que tiene una icónica historia detrás.

"Es la primera vez, y eso que ustedes han visto que he podido andar el short y que las turistas andan como quieren sobre todo en la zona donde hay más ambiente de mundial y paseando por Qatar. Sin embargo aquí en esta playa, que como les decía no hay nadie. Nos pusimos en bikini, o traje de baño, y ahorita llegó un oficial, muy amable, super respetuoso, pero sí a decirnos que no se podía. (Nos dijo) que si nos podíamos vestir", contó Mariazel.