Mariazel: 3 fotos que confirman que es la conductora más bella de Qatar 2022

Mariazel fue una de las elegidas de TUDN para realizar la cobertura del Mundial de Qatar 2022 y como era de esperarse, la querida “hermana disfuncional” ha acaparado la atención por las distintas cualidades que la caracteriza, como su belleza, su estilo y su interminable carisma, por lo que en esta ocasión te contaremos cómo ha sido la aventura mundialista de la también actriz y te mostraremos las 3 mejores fotos con las que se ha robado la atención en la Copa del Mundo.

Antes de viajar a Qatar, Mariazel se tomó unas breves vacaciones por su natal España y posteriormente viajó a otras ciudades del continente europeo acompañada de su esposo, Adrián Rubio y de su hija Laia, lo cual, le sirvió para recargar energías y llegar con la mejor actitud a la justa mundialista donde, como se mencionó antes, ha derrochado todo su talento, belleza y carisma y esto lo hemos podido apreciar en todos y cada uno de los reportajes y en las coberturas especiales que ha realizado.

Mariazel ha robado más de un suspiro en Qatar. Foto: IG: mariazelzel

Cabe mencionar que, por ahora, no todo ha sido trabajo para Mariazel durante su estancia en Qatar debido a que dejó ver que ha aprovechado su tiempo libre para asistir a los estadios como aficionada y es ahí donde también ha robado cientos de suspiros desde las gradas pues es innegable que es poseedora de una belleza única e impactante.

Desafortunadamente, Mariazel también ha dejado ver que no todo ha sido miel sobre hojuelas pues hace unos días grabó una historia en la que apareció llorando y completamente en shock por lo que alarmó a sus seguidores y posteriormente contó que un conductor atropelló deliberadamente y frente a ella a un gato, además, detalló que ella intentó salvar al felino poniendo su propia vida en riesgo, no obstante, el conductor no se detuvo y terminó arrollando al gato, por lo que la conductora lamentó que exista gente de ese tipo.

Mariazel se coronó como la aficionada más bella de "El Tri". Foto: IG: mariazelzel

Por otra parte, Mariazel también dejó ver que la suerte está de su lado pues en alguna ocasión fue a las afueras de un estadio catarí, para grabar una cápsula y contó que algún desconocido le regaló un boleto para entrar al partido, por lo que pudo apoyar a la selección de España en la fase de grupos.

Como bien se sabe, Mariazel es amante de los mini shorts y de los vestidos más que cortos, por lo se llegó a pensar que esto sería un problema para ella durante su estancia en Qatar pues las restricciones de vestimenta son muy rígidas, afortunadamente no ha tenido ningún tipo de problema, además ha dejado ver es muy precavida pues en todo momento lleva unos jeans en su mochila por si tiene que cambiarse ya que ha manifestado que su intención no es ofender a nadie.

Mariazel también derrochó estilo en tierras mundialistas. Foto: IG: mariazelzel

Pese a la eliminación de la Selección Mexicana del Mundial de Qatar, Mariazel y todo el equipo de TUDN permanecerán en tierras mundialistas, lo que significa, que la querida “hermana disfuncional” seguirá derrochando talento y belleza en Medio Oriente durante al menos un par de semanas más.

