Mariazel reveló el gesto que la conmovió en pleno Mundial

Si bien es nacida y muy querida en España, Marizael Olle Casals es una más de nosotros y nos representa a donde quiera que vaya. La guapa actriz y presentadora de televisión se encuentra actualmente en Qatar cubriendo el Mundial de Fútbol 2022 y más de una vez ha lucido los colores de nuestra nación.

Mariazel ha vivido más de una situación en el país asiático. Desde bloopers estando en el desierto, donde capturando escenas para su trabajo, terminó en el piso luego de que tropezara en el suelo, lo que la hizo terminar llena de arena, pero bendecidamente, sin heridas y dando contenido para redes sociales, donde el humor se destaca.

Mariazel disfruta del Mundial de Qatar 2022.

No obstante, esta no fue la única situación inesperada que vivió en el Mundial, ya que Mariazel Olle Casals preocupó mucho a sus seguidores de Instagram cuando publicó un video en el que apareció llorando debido que tuvo una desafortunada experiencia. Ocurre que un automovilista atropelló de forma trágica a un gato frente a sus ojos y le genero una gran tristeza. “Acaban de atropellar en mis narices a un gato, se los juro que la persona tuvo tiempo de frenar, yo me puse en el camino, pero vi que no iba a frenar y se lo llevó”, dijo en Instagram.

Recientemente, en la misma red social, Mariazel dejó claro que las buenas le llegan a la gente solidaria como ella y contó en sus historias, una situación que conmovió al mundo. El hecho es que estando en una tienda de Qatar, olvidó sus lentes y cuando uno piensa que no hay nada para hacer, logró recuperlos.

La noticia fue muy bien vista por los fans de Mariazel, que aplaudieron la cultura del país del Oriente Medio y rescataron la solidaridad. Tiempo después, la conductora pudo seguir disfrutando de los partidos que se disputan en la cita deportiva y sin forzar sus ojos.