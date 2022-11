FOTOS | Mariazel se luce con minishorts de mezclilla desde Qatar

Estamos a unos días de que comience el Mundial de Qatar 2022, por lo cual, muchos de los conductores de televisión más populares del momento ya empezaron a darse cita en el magno y caloroso país, donde la integrante estrella de "Me Caigo de Risa" decidió tomarse unas fotografías con las cuales paralizó redes sociales.

Fue mediante su cuenta de Instagram que la bella Mariazel compartió un par de fotografías en las que se le puede ver primero que nada desbordando su belleza en las calles del país de Medio Oriente, el cual además de estar ubicado al oeste de Asia, termina inundando a toda la península de sus ritmos y cultura, la cual la presentadora desafió con este atrevido atuendo.

Pues, a pesar de que los formatos de vestir en Qatar son algo más serios y rígidos, lo cierto es que Mariazel, muy al estilo que la ha la caracterizado a lo largo de su trayectoria como presentadora de deportes, dejó sin aliento a sus fans, quienes vieron como con un saco rosa y unos minisorts se pueden hacer maravillas.

¿Te gusta el look de Mariazel?

De hecho, si un día tienes una cita casual en la que quieres verte producida, pero el tiempo te está comiendo, una recomendación que te hacemos es que sigas este look con el que Mariazel impuso moda en redes sociales, ya que además de cautivar a tus seguidores de Instagram, lograrás ser el centro de atención.

El outfit de "la integrante de la Familia Disfuncional" consiste en una playera blanca sencilla en cuello redondo, la cual no necesariamente tiene que estar estrictamente playada, porque al ir a una reunión casual, se permite que tu look no tenga un acabado tan prolijo.

Como complemento, Mariazel, utilizó un saco rosa pastel que le ayudó a darle un estilo tomboy a su look, el cual a pesar de darle un aire masculino a su estilo, terminó por convertirla en toda una bomba sensual, pues, acompañada con sus minishorts de mezclilla, fueron el look ideal para pasear por las calles de Qatar.

Mariazel impuso moda desde Qatar

En relación con los accesorios, solo conviene resaltar el acertado uso de gafas de sol, ya que además de darle versatilidad a su look, son perfectos para cuidar sus ojos de los rayos solares, centrando además la mirada en su profunda y tierna sonrisa, misma que la hecho acreedora a millones de seguidores.

