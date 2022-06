5 looks con minishorts para lucir al estilo de Mariazel

La guapa Mariazel se ha convertido en todo un ícono de la moda, pues en su trabajo como conductora siempre luce los mejores looks con todas las tendencias del momento y para este verano sus atuendos son el ejemplo ideal para lucir perfectas. De hecho, una de las prendas básicas que no pueden faltar esta temporada son los minishorts, mismos que son perfectos para toda ocasión y la clave está en cómo combinarlos.

Pues aunque los minishorts clásicos son de denim, las tendencias del momento permiten llevarlos en todo tipo de materiales y colores, prueba de ello son las fotos con las que Mariazel conquistó Instagram por presumir el mejor estilo ya sea desde la playa en las próximas vacaciones, en un evento e incluso en alguna reunión con amigos o familia, ya que los diseños y modelos varían entre sí.

De acuerdo con la ex miembro de "Me caigo de risa", una de las mejores opciones es apostar por un look total denim con minishorts y camisa de mezclilla, no importa si tienen diferentes tonalidades, pues es una de las tendencias preferidas de esta temporada. Cabe destacar que si se lucen desde la playa, se puede agregar un poco de color por medio del traje de baño como en la siguiente foto que es posible ver un bikini fucsia.

Para los looks de mezclilla, los tenis blancos siempre serán necesarios. (Foto: IG @mariazelzel)

Por otro lado, si lo que se busca es dar una imagen más casual e incluso menos revelador, la opción es lucir los shorts de mezclilla con una sudadera y tenis de bota. Esta es la mejor forma, según Marizel, para presumir unas piernas largas y torneadas por el ejercicio como las de ella.

Claro que no es la única apuesta de la también actriz, ya que también ha presumido a sus fans tener los minishorts perfectos para lucir elegante y para ello dejó el denim atrás para usar otros tipos de telas, colores e incluso estampados. Una primera opción es llevar la prenda en rojo combinado con una playera blanca, una combinación sencilla, pero con un toque de sofisticación con el que se logra el look perfecto para cualquier evento deportivo.

Para un outfit como este también se pueden llevar tenis blancos, que no sólo están en tendencia este verano, sino que también se convirtieron en el calzado perfecto para cualquier atuendo, incluyendo aquellos muy elegantes; el secreto para lucir bien es que no tengan ni una sola mancha.

En este caso el color se agrega en el calzado. (Foto: IG @mariazelzel)

Para completar su look, Mariazel optó por una cola de caballo alta. (Foto: IG @mariazelzel)

En cuanto a looks monocromáticos, Mariazel también tiene la alternativa ideal y para ello hay que usar minishorts negros y de tiro alto, mismos que se pueden combinar con medias negras por debajo y un top de manga larga. Asimismo, para agregar un poco de color al atuendo, un estampado animal print de cebra será magnífico, ya que se mantiene el negro de base con un poco de blanco. En lo que respecta al calzado, tacones o botas son ideales.

Finalmente, para un estilo más casual, la experta en deportes se ha lucido con un conjunto de minishort y top con estampado tropical con el que no sólo recupera las vibras del verano, sino también luce la tendencia de los colores pastel que ayudan a que un atuendo se vea más elegante.

Además, con una prenda como esta se arriesga a probar nuevas formas para estilizar la figura y la gran prueba de ello es que con un tiro alto y olanes en el ruedo de la prenda, se logra una imagen diferente y con un poco de volumen, a diferencia de los looks anteriores en los que lo entallado es protagonista.

El top también puede llevar un escote. (Foto: IG @mariazelzel)

Mariazel sabe que los accesorios son para elevar un look. (Foto: IG @mariazelzel)

