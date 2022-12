Desde la playa, Mariazel presume silueta en bañador, pero es censurada

Una de las que está deslumbrando durante el Mundial de Qatar 2022, es Mariazel Olle, quien desde hace algunos días ha mostrado sin ninguna restricción con coquetos atuendos. Este sábado disfrutó de una de las playas del país árabe, por lo que utilizó un bañador de dos piezas con el que elevó la temperatura. Sin embargo, ésta vez tuvo una mala experiencia, porque ahora sí recibió una llamada de atención por las autoridades, pues le pidieron que se vistiera en aquel lugar en donde comúnmente se utilizan prendas para estar en el mar.

La conductora es parte del equipo de TUDN que viajó al país sede para cubrir las actividades de la Copa del Mundo, y a pesar de todo el trabajo que está haciendo, se ha dado el tiempo de hacer algunos recorridos turísticos, como el que hizo este 3 de diciembre que visitó la playa de Simaisma Beach, Al-Khor, Qatar, un lugar que de acuerdo a lo que relató, está cerca de la capital Doha. A pesar de que era un paradisíaco con un mar completamente azul.

La estrella de "Me caigo de risa" se quitó las prendas que tenía arriba para quedarse en un bikini negro que llamaba la atención debido a su volados en el top de cuello discreto en corte en "V". Asimismo, tenía una panty de tiro alto, perfecta para aquellas mujeres que no gustan de presumir la zona del vientre. Mariazel dio cátedra de estilo al combinar esta prenda con unas sandalias sin tacón pero con brillos, y con sus clásicos lentes de sol, que se han convertido en el complemento perfecto durante su estancia en la nación.

Mariazel no puede estar en bikini en la playa

La presentadora de televisión resaltó que la playa se encontraba vacía, por lo que invitó a los fanáticos mexicanos y latinos que estaban cerca de la capital, visitarla. Aunque se mostraba muy emocionada por encontrar un lugar tan bonito sólo para ella y sus acompañantes, su experiencia cambió completamente cuando un policía la interceptó para pedirle que por favor se pusiera su ropa, pues en ese sitio no se podía estar con bañador.

En sus historias de Instagram, la también actriz indicó que era la primera vez que le llamaban la atención por su forma de vestir, ya que durante su estancia en Qatar había podido lucir las prendas que sean. Zel, como le dicen de cariño sus fanáticos destacó que entiende la situación, pues esa era una playa local y no turística, por lo que tuvo que acatar las reglas del lugar. Resaltó que el policía fue muy amable y la dejó vestir con una playera y un short, los cuales son unas de las prendas que ha utilizado para soportar las altas temperaturas.

"Es la primera vez, y eso que ustedes han visto que he podido andar el short y que las turistas andan como quieren sobre todo en la zona donde hay más ambiente de mundial y paseando por Qatar. Sin embargo aquí en esta playa, que como les decía no hay nadie. Nos pusimos en bikini, o traje de baño, y ahorita llegó un oficial, muy amable, super respetuoso, pero sí a decirnos que no se podía. (Nos dijo) que si nos podíamos vestir", contó Mariazel.

En Qatar hay muchas restricciones de cómo vestir para los ciudadanos, en especial para las mujeres, sin embargo, éstas no aplican para los turistas que están de visita por la Copa del Mundo, por lo que la conductora había podido librar la censura del país, hasta el día de hoy. La conductora y actriz aseguró que está dispuesta a acatar las leyes, pero sí dijo que fue un momento para reflexionar los privilegios que tiene en otros países.

