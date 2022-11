Desde Qatar, Mariazel conquista con mini shorts en medio del desierto

Mariazel se encuentra disfrutando de las aventuras que ofrece Qatar, pues aunque fue por motivos de trabajo, la conductora ha podido hacer algunos recorridos por el país, como esta vez que se fue al desierto y desde ahí se tomó una serie de fotos en las que conquistó con un mini shorts que complementaron su look casual. De esta forma, nuevamente la estrella de televisión se corona como la reina del estilo, pues constantemente confirma que sabe muy bien como lucir este tipo de prenda.

La presentadora se encuentra con el equipo de TUDN en el Mundial de Qatar 2022 siguiendo a la Selección Mexicana y a otras delegaciones que buscan levantar la copa de este año. A pesar de que está trabajando, hay veces que se da tiempo para hacer recorridos turísticos y conocer este emblemático lugar que está lleno de contrastes, lujos y mucha cultura; por esa razón, se fue al desierto en donde vivió una aventura que documentó en sus historias de Instagram.

Mariazel conquista con mini shorts desde el desierto

Aunque la integrante de "Me caigo de risa" no especificó dónde estaba exactamente, sí presumió su look casual que es ideal para llevar en este tipo de clima, pues hay que recordar que aunque es invierno en Qatar las temperaturas están por arriba de los 25 grados, por lo que es importante estar frescos. Debido a esto, Mariazel eligió unos mini shorts en color blanco con los que dio cátedra de estilo para las mujeres mayores de 40 años, quienes también quieren lucir prendas cortas.

Mariazel se luce con shorts desde el decierto Foto: Captura de pantalla

La también actriz compartió unas historias a sus más de 3.6 millones de seguidores de la plataforma de Meta en las que muestra que combinó la pieza corta con una blusa naranja, la cual hizo el contraste perfecto con el tono claro, haciendo así un conjunto ideal para robar miradas, no sólo en redes sociales, también en el país árabe, donde a pesar de tener varias restricciones para las mujeres de su nación, han permitido que las turistas puedan vestir con los atuendos de su elección.

Mariazel Olle enseñó que llegó al lugar montada en un camello y que después se adentró mucho más arriba de una camioneta, con la que recorrió el sitio en el que no se veía más alrededor que arena. De hecho, en uno de sus videos, la conductora aseguró que se mareó ante la inmensidad del desierto y los desniveles que había, una experiencia que estamos seguros fue inolvidable para ella y sus acompañantes, quienes también tuvieron esta aventura.

Aunque, Zel, como le dicen de cariño sus amigos y seguidores, se encuentra muy feliz de estar en la Copa del Mundo, no todo ha sido grato, pues hace algunos días compartió un video en el que rompió en llanto al contar que vio cuando un carro arrolló a un gatito: "No puedo creer que exista gente así”, expresó la conductora en el clip en el que se ve visiblemente afectada, debido a que es una amante de los animales.

La conductora muestra su look casual Foto: Especial

Aunque Mariazel es conocida por ser parte de la "familia disfuncional" de "Me caigo de risa", la presentadora también ha destacado en los programas de deportes, por lo que no es sorpresa que esté en el Mundial de Futbol, en el que la Selección Mexicana tiene la esperanza en pasar la fase de grupos, pues quedó empatado con Polonia y su próximo rival, Argentina, perdió contra Arabia Saudita, por lo que aún puede aspirar a quedar en una mejor posición en la tabla para clasificar.

