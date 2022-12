Sugey Ábrego: así fue la ocasión en que casi se quita la vida, pero renació como el ave fénix

Para nadie es un secreto que hasta hace tres años la vida de Sugey Ábrego fue complicada, pues ella misma lo ha platicado en diversas entrevistas. Sin embargo, con el paso del tiempo las cosas mejoraron al grado de contemplar un panorama diferente al que atravesó. Ahora, lo recuerda con aprendizaje convertida en una de las mujeres más buscadas en las redes sociales y en OnlyFans.

En un encuentro con los reporteros del programa de espectáculos Ventaneando, la originaria de Tuxpan, Veracruz, relató que en aquella época sólo tenía en la cartera 150 pesos, recién divorciada y con unos "kilitos de más". En este caso, hizo una pausa en la parte de su separación con Enrique Durán, pues afirmó que lo que tenía era muy poco amor propio, algo que la llevó a pensar en el suicidio.

Sugey Ábrego (Foto: IG @@e_sidebruno)

"...yo estuve al borde del cuarto piso de mi penthouse así de 'si mañana me muero, a nadie le va a importar'. Y es un lapsus en el que no piensas y yo tenía una persona, la empleada de mi casa, que me jaló así del suéter y pude reaccionar y en esa reacción yo sólo le dije: 'Háblale a mis papás. Yo necesito que me internen'. Yo estuve internada en una clínica de salud mental...", reveló Sugey Ábrego.

La actriz mencionó que cuando las personas, en su afán de animar a las personas con depresión, les "echan porras" a veces no comprenden el infierno por el que atraviesan y para salir es más que frases cliché, pues es todo un proceso. "Sí sentí que no valía nada, pero lo más importante es que trabajé en mi, en terapia con psiquiatra, con medicinas y tengo todo el valor de decirlo porque yo quiero que si alguien se refleja en mi vida, el día de mañana diga: 'si ella pudo, yo también'", destacó.

Sugey Ábrego, símbolo de sensualidad

Cuando Sugey Ábrego atravesó su propio infierno tenía 40 años, una edad en la que demostró que tenía la fuerza y madurez para salir adelante. Poco a poco fue rehaciéndose hasta convertirse en un verdadero sex symbol, pues ahora vende contenido exclusivo para la plataforma OnlyFans, además de contar con una página web personal que destaca por ser para puras personas VIP.

De igual manera, no desatiende los llamados que tiene en la televisora de San Ángel, pues hace poco participó en el reality show "Las Estrellas Bailan en Hoy" donde le echó todas las ganas y así lo demostró desde sus redes sociales, donde compartió muchos de sus ensayos y las odiseas para llegar a tiempo a estos.

Si sufres o conoces a alguien que necesita ayuda puedes llamar al número de atención telefónica Línea de la Vida 800 911 2000. Funciona las 24 horas de los 365 días del año a nivel nacional. Los especialistas te acompañan de manera personalizada dando seguimiento a tu necesidad hasta la conclusión de la misma.

SIGUE LEYENDO:

Yanet García, Issa Vegas y Bárbara de Regil buscan ser la “influencer fitness del año”, ve cómo votar por tu favorita

VIDEO | Conoce a Isabela Chávez, la modelo trans que es idéntica a Belinda

Celia Lora: ¿en dónde se ubica la cafetería donde se hace sus atrevidas selfies?