FOTO: Irina Baeva presume abdomen de acero con sexy atuendo casual

A pocos días de que Irina Baeva publicara una fotografía con la puso fin a las especulaciones de la supuesta ruptura de su relación con Gabriel Soto, la actriz rusa decidió causar furor nuevamente en redes sociales, solo que en esta ocasión, en vez de publicar una foto a lado de su amado lo hizo posteando una pic de ella misma luciendo un look de infarto.

Como ya es costumbre para la también periodista y presentadora de deportes, semana tras semana comparte un poco de sus mejores atuendos, los cuales van desde sexys vestidos de gala hasta deslumbrantes atuendos casuales, tal y como el que posteó este martes.

El conjunto elegido por la prometida de Gabriel Soto esta compuesto por un pescador en tono café obscuro, el cual hace juego con sus botas, las cuales se pierden con dicha pieza de ropa, misma que cuenta con unos cordones que le dan un estilo abombado al pantalón.

¿Te gusta el atuendo de Irina Baeva? | @irinabaeva

Aunque lo que realmente llama la atención del look de Irina Baeva es su sexy crop top negro, el cual además de ser holgado y llevar un estampado muy retro, permite que la actriz rusa presuma su abdomen de acero en todo su esplendor, dejando en claro que es una de las modelos más bellas del momento.

Como accesorios, Irina Baeva optó por llevar unas gafas de sol negras, mismas que le permitieron proteger su visión de los rayos del sol, los cuales según se aprecia en la fotografía, ese día fueron muy intensos y pudieron dañar sus delicados ojos azules, mismos que le robaron el corazón a Gabriel Soto.

No obstante, desde hace algún tiempo corren los rumores de que la pareja enfrenta una crisis romántica e incluso hay quienes afirman que ya no viven juntos, tales como Alex Kaffie, quien en una reciente colaboración con El Heraldo de México expuso que la controversial pareja no pasaría junta la Navidad ya que presuntamente pusieron fin a su relación desde hace varios meses.

