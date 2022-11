Irina Baeva enamora en conjunto baby pink de mini short y ombliguera

Irina Baeva sigue dando de qué hablar en lo que respecta a su vida privada por los rumores, cada vez más fuertes, de su separación del actor Gabriel Soto, pero la hermosa actriz también continúa enamorando a sus millones de fanáticos en las redes sociales con sus looks, como lo confirmó con su última publicación en Instagram, plataforma en la que compartió fotos luciendo un coqueto conjunto baby pink de mini short y ombliguera.

La actriz se ha convertido en una de las favoritas en las redes sociales, principalmente la plataforma de Meta, donde comparte una gran cantidad de imágenes de sus atuendos y también de sus proyectos, sin embargo, eso no la ha alejado de la controversia, pues desde hace semanas se habla de una ruptura de su relación sentimental, aunque hasta el momento la originaria de rusa sigue negando que el amor con Soto se terminó.

Irina Baeva enamora en coqueto look baby pink

La guapa actriz de ojos azules, que cumplió 30 años el pasado mes de octubre, sigue trabajando y así lo dejó ver en las redes sociales, pues en su cuenta de la plataforma de Meta compartió con sus millones de fans imágenes de su reciente colaboración con una firma de ropa deportiva, la cual se ha convertido en una de sus favoritas para mostrar lo mejor de las tendencias de la temporada.

Irina conquista en coqueto look rosa. Foto: IG @irinabaeva

"Oh so cozy (oh tan acogedor)", escribió Irina para acompañar las fotografías que compartió en Instagram, donde se dejó luciendo en un coqueto look sport su curvilínea y esbelta silueta, pues viste un conjunto de tono rosa que combina un mini short y sudadera de estilo ombliguera, outfit con el que dio cátedra de estilo y confirmó que es una de las reinas de los looks deportivos.

Aunque la temporada de otoño-invierno se caracteriza por poner en tendencia los colores más oscuros, Irina confirma que los tonos suaves como el baby pink (rosa bebé) seguirán siendo uno de los consentidos de muchas mujeres para llevar con cualquier estilo, sobre todo si se trata de un look perfecto para hacer actividad física o si se busca un atuendo cómodo para estar en casa.

La actriz enamora a sus fans con su belleza y estilo. Foto: IG @irinabaeva

Luego de la polémica por haber pospuesto su boda con Gabriel Soto, la actriz se dejó ver en un largo viaje desde Medio Oriente, lugar desde donde celebró su cumpleaños, pero a diferencia de festejos anteriores, lo hizo alejada de su pareja, quien recientemente también ha dado de qué hablar por una supuesta relación con su compañera de telenovela, la colombiana Sara Corrales.

Aunque en las últimas semanas Baeva y Soto se han enfrentado a los rumores de una separación la actriz se mantiene muy activa en sus cuentas oficiales de redes, sobre todo en Instagram, donde la siguen 3.7 millones de fanáticos, a quienes constantemente enamora con sus looks, pues la guapa joven de ojos azules, originaria de Rusia, se ha coronado como una de las famosas que impone con su estilo.

La rusa derrocha belleza en redes. Foto: IG @irinabaeva

SIGUE LEYENDO:

Irina Baeva se enoja cuando le preguntan por su vestido de novia, ¿habrá boda con Gabriel Soto?