FOTOS | Danna Paola presume su figura con elegante atuendo, perfecto para Navidad

Danna Paola se alejó de la controversia que generaron los contratiempos durante su gira “XT4S1S” y se sumó a las celebridades que deleitaron la pupila de sus fans a través de redes sociales con elegantes atuendos navideños, como el que usó durante la Nochebuena en color negro con elegantes zapatillas plateadas que le permitieron presumir su escultural figura.

Aunque la estrella de la serie “Élite” obtuvo gran éxito durante 2022 con su música, no evitó ser blanco de la polémica en más de una ocasión y, por ello, decidió ausentarse tanto de los escenarios como de sus redes sociales con las que permanecía cercana a sus fans. Ahora son pocos los detalles que comparte sobre su vida diaria, pero cada uno de éstos le ganan una lluvia de halagos con los que sus seguidores destacan su arrolladora belleza.

Look navideño de Danna Paola. Foto: IG @dannapaola

Tal y como sucedió con su más reciente fotografía en la que presumió el elegante atuendo que lució para Nochebuena, pues consta de una minifalda estilo colegiala que combinó con un elegante jersey de cuello alto y manga larga de la marca Prada decorado con cristales tipo collar en forma de triángulo que aportan el brillo al look perfecto para esta temporada.

Lo complementó con unas medias en tono negro y una zapatillas Prada de plataforma y tacón alto en tono plateado con las que añadió la elegancia y el glamour que tanto la caracterizan. Todo indica que estas últimas se encuentran entre las favoritas de las celebridades, pues recientemente Karely Ruiz también las lució, aunque en color azul con brillantes y tienen un costo de poco más de 20 mil pesos según el modelo.

Danna Paola presume su figura con elegante look. Foto: IG @dannapaola

Polémicas de Danna Paola

Aunque la polémica fue parte del camino al éxito de Danna Paola en 2022, la también actriz supo hacerle frente y fiel a su estilo respondió a las críticas enviando un poderoso mensaje contra el body shaming y sobre amor propio; sin embargo, su agobiante carrera le pasó factura y tuvo que suspender sus presentaciones sumando controversia a su vida diaria.

"El artista siempre es quien da la cara y a quien le tiran todo el hate cuando sucede algo así, y lo entiendo… y yo sé que no gano nada llorando y tratando de explicar la falta de compromiso de terceros. Sólo puedo decir que los amo, yo tampoco entiendo mucho el porqué pasa esto, pero confío en todo el amor que se le está poniendo a este tour y acá seguimos trabajando sin parar para lograrlo", es el mensaje que compartió la cantante en su cuenta de Twitter ante los contratiempos durante su gira.

La intérprete de "Mala fama" también enfrentó los comentarios negativos sobre su físico ya que algunos internautas externaron su preocupación al señalar que lucía "muy delgada" y se desataron rumores de un supuesto desorden alimenticio, motivo por el que decidió enviar un contundente mensaje donde puntualiza en la importancia de no hablar sobre los cuerpos ajenos.

"Yo hoy en día me siento más sexy que nunca, dejé justo esta parte de que me dejara de importar lo que opinan, dicen o no dicen de mí. Yo estoy tan feliz conmigo, con mi vida, con mi proyecto, con mi cuerpo, creo que es algo que tenemos justo que empoderar mucho más, es lo único que digo, allá afuera, a todes de verdad, ámense mucho, eso es lo más importante”, así respondió durante una conferencia de prensa.

