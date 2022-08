"Me siento más sexy que nunca": Danna Paola se siente orgullosa de su cuerpo tras criticas

Danna Paola demostró que no dejará que las críticas hacia su cuerpo detengan el éxito que esta teniendo en la música, pues le hizo frente a los comentarios que han surgido sobre su "extrema delgadez", y aseguró que se siente "más sexy que nunca", por lo que evidenció que se siente orgullosa de su silueta y que no está dispuesta a que los juicios la afecten.

La cantante está en el mejor momento de su carrera, pues recientemente hizo sold out en el Auditorio Nacional, uno de los más importantes de México. Asimismo, este jueves por la noche, la protagonista de "Élite" estrenó el videoclip de "XT4S1S", canción que ha causado polémica, pero que cuenta con el apoyo de sus fanáticos que ya lo ubicaron en las principales listas de popularidad de las diferentes plataformas.

Danna Paola contesta a las críticas

La noche de ayer, la cantante de "Oye Pablo" tuvo una conferencia de prensa previo al estreno de su video musical, ahí enfrentó los cuestionamientos sobre la supuesta cirugía que se habría hecho para perder más de 15 kilos de peso. La artista, de 27 años, aclaró que ya no le importa los que digan sobre su figura o sus proyectos, pues está orgullosa de lo que está haciendo en su vida.

“Yo hoy en día me siento más sexy que nunca, dejé justo esta parte de que me dejara de importar lo que opinan, dicen o no dicen de mí. Yo estoy tan feliz conmigo, con mi vida, con mi proyecto, con mi cuerpo, creo que es algo que tenemos justo que empoderar mucho más, es lo único que digo, allá afuera, a todes de verdad, ámense mucho, eso es lo más importante", indicó a la prensa.

"Yo estoy perfecta. No estaría trabajando como estoy trabajando si tuviera algo mal, realmente. He trabajado toda mi vida, soy una mujer sana, gracias a Dios tengo la posibilidad de trabajar, de levantarme todos los días, de hacer ejercicio, de tener el instrumento que tengo, me encanta cantar, de bailar, de no dormir, de levantarme todos los días a ser la artista que soy”, indicó para dejar en claro que no tiene ningún desorden alimenticio.

Danna Paola se centra en sus proyectos musicales

Durante la conversación, la intérprete también habló de "XT4S1S", la cual, dijo produjo junto a su novio Alex Hoyer, con el que aseguró estar feliz, plena, y que "crear música juntos es un sueño". Además habló sobre su encuentro con Rosalía, con la que no descartó colaborar en un futuro.

“Es muy lindo podernos encontrar ahora aquí en el Auditorio Nacional y bueno, sea lo que sea que pase en un futuro, no voy a decir nada, pero bueno, la amo y la admiro mucho”, sentenció la artista durante la conferencia de prensa para el lanzamiento de "XT4S1S".

