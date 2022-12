Las polémicas peticiones que hace Livia Brito a quien requiera sus servicios como actriz

No es un secreto que Livia Brito enfrenta en México un procedimiento legal contra un fotógrafo periodista a quien agredió y destruyó su equipo de trabajo por fotografiarla sin su consentimiento en playas mexicanas, y pese a que varios miembros de los medios de comunicación se han mostrado en desacuerdo de haber atentado contra el trabajo de los reporteros y han exigido justicia por sus acciones, la hermosa actriz sigue recibiendo papeles protagónicos.

Incluso, se habla de que el productor Juan Osorio le gustaría volver a presentar en teatro la obra "Aventurera" y busque que la joven que fue "paparazzeada" sea quien interprete a "Elena Tejero"; sin embargo, en el matutino Sale el Sol, se mostraron en desacuerdo por lo ocurrido.

Livia Brito aún destaca como actriz en la pantalla chica Foto: IG @liviabritopes

"Yo estoy en desacuerdo con mi querido Juan Osorio que quiere poner a Livia Brito de Aventurera", comentó La periodista de espectáculo Ana María Alvarado y confesó que si está en contra de la cubana por no haberse portado bien con los mexicanos como para estar en una obra que realizó Carmen Salinas, quien ha sido un ícono el entretenimiento en el país.

Asimismo, Alvarado pidió ser más serios con el tema de la protagonista de "La Desalmada", donde incluso, la actriz se ha mostrado sarcástica con los medios de comunicación cuando está en lugares públicos acompañados de los medios.

Un diva de la actuación

Mientras que Gustavo Adolfo Infante reveló las peticiones que tiene la actriz cuando se presenta en una obra de teatro, mismas que han sorprendido a sus compañeras, ya que muchas van en contra de lo que está acostumbrado un actor.

El periodista de Pájaros en el Alambre comentó que el productor Gabriel Varela la iba a contratar para una obra de teatro y le mostró las peticiones que le hizo, entre ellas, era no ensayar porque ella no asistía a los llamados; "Puede ir una vez al trazo escénico, no tiene la obligación de aprenderse los diálogos, tiene que usar apuntador y aparte el apuntador es su papá al que también hay que pagarle", comentó el periodista

Foto: IG @liviabritopes

Agregó que además de las peticiones antes mencionadas, debían contratarle una suite presidencial en cada uno de los hoteles en los que se hospedaría y una habitación extra donde llevara sus aparatos de gimnasio como pesas y equipo, sumado a que nadie de la compañía puede hablar con ella, y pagarle el boleto de avión a su mamá o a su novio para acompañarla al destino que viaje.

¿Cuál es el conflicto legal?

En la última audiencia que enfrentó Brito con el paparazzi Ernesto Zepeda, la actriz negó haberlo agredido pese a que existe evidencia del fotógrafo después de haber sido golpeado.

