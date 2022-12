FOTO | ¡Como dos gotas de agua! El increíble parecido de Evaluna Montaner e Índigo

A inicios de diciembre, circuló una imagen que dejaba ver el rostro del hijo de Evaluna y Camilo, nieto de Ricardo Montaner por un descuido, fotografía que se viralizó de inmediato en la plataforma de TikTok, donde todos pudieron ver su rostro y muchos afirman que madre e hija son como dos gotas de agua. Sin embargo, cabe recordar que ambos artistas habían decidido que no mostrarían a primogénita, hasta que ella pudiera decidir ser o no una figura pública.

Camilo cargaba a su hija cuando fue captado su rostro Foto: TikTok @wendyjimenez255

Pese a que no pudieron ocultar la identidad de su hija, el cantante Ricardo Montaner, reveló una fotografía de su hija mientras paseaban en bicicleta, lo que finalmente demostraría que Índigo es igual a su famosa mamá.

Evaluna Montaner: el look que amarán las jóvenes mamás

Evaluna da cátedra de belleza con sombras azules

Y es que a través de la famosa plataforma de origen chino, círculo una imagen de Camilo caminando por el aeropuerto con su bebé en brazos, cuando un fan los reconoció y tomó una fotografía de la familia y reveló al mundo el rostro de la pequeña.

El gran parecido entre Eva Luna y su hija

Por supuesto, muchos usuarios de TikTok indicaron que esa prueba no valía nada, ya que la imagen no era del todo nítida, aunque días después, se hizo viral otra fotografía del momento antes mencionado entre Eva Luna y Ricardo Montaner, donde se puede ver a la cantante cuando apenas era una niña y estaba lejos del mundo del espectáculo, con una sonrisa en el rostro de oreja a oreja, a los que muchos fans aseveraron que la hija de Camilo es indiscutiblemente igual a su madre.

Asimismo, en una entrevista para un evento importante, Ricardo habló sobre la fotografía que circuló de su nieto, asegurando que no había sido un paparazzi el que tomó la instantánea, sino un fan de ambos artistas; "No pasa nada, bueno algún día tenía que pasar, pero no pasa nada la verdad, aparte, gracias a Dios, es hermosa"

