Evaluna Montaner: el look que amarán las jóvenes mamás

Evaluna Montaner, es una hermosa y joven cantante que actualmente se encuentra dedicada a su familia junto a Camilo, con quien tienen un hija en común llamada índigo que nació el día 6 de abril del presente año y que tiene 6 meses de vida, fue una bebe muy esperada y anhelada por la pareja.

La hermosa venezonala de 25 años de edad, posee una gran estilo y un gusto único por la moda y el maquillaje, siempre se mantiene actualizada y suele presentar diversos outfit a todas las galas y show a los que se dirige acompañada de su esposo Camilo, por lo que marca una gran tendencia en la moda.

Evaluna marcando tendencia. Fuente: Instagram evaluna.

Actualmente, el colombiano de 28 años Camilo se encontraría realizando un tour y recorriendo diversos países, conociendo más fanáticos y seguidores que forman parte de la tribu del artista. Recientemente, la encantadora pareja realizó uno de sus espectáculos en la Capital de Francia, en París.

La hija de Ricardo Montaner, siempre se mantiene con un estilismo excepcional y exclusivo, el pasar por el auditorio de la Sala Pleyel dejo en claro que Evaluna no solo es una gran artista sino que también sabe cómo utilizar y combinar la vestimenta. Su look se inspiró en el motociclismo con botas bobber y unos pantalones baggy que utilizó con un body cut out muy seductor.

Evaluna icono de la moda. Fuente: Instagram evaluna.

Evaluna, compartió una serie de fotografías en su red social oficial de Instagram en donde la podía ver como lucia su outfit sexy y delicado, marcando tendencia e inspiración para la moda del momento. Las imágenes cosecharon más de 435 mil likes y cientos de comentarios de afecto y cariño de parte de sus seguidores.