Evaluna conquista Instagram con mini vestido de flecos perfecto para terminar el verano

Evaluna ha demostrado que sigue las tendencias, pues recientemente sorprendió a sus seguidores de Instagram al modelar un mini vestido de flecos, el cual es perfecto para terminar el verano y dar inicio con la temporada de otoño. Los colores, el diseño y sobre todo el porte con el que lució, la consolidaron como una de las fashionistas del mundo artístico.

La joven cantante se convirtió en madre junto a Camilo en abril de este año, pues en ese mes le dieron la bienvenida a su hija Índigo, de quien recientemente revelaron cuándo van a mostrar su rostro. En tanto, la intérprete de "Por primera vez" no ha dejado de lucir espectacular, ya que en redes sociales ha enseñado algunos de sus mejores looks, los cuales son muy modernos y siguen las tendencias.

Evaluna presume vestido de flecos

Este viernes, la hija de Ricardo Montaner replicó en sus historias de Instagram, en donde lo siguen 20.7 millones de admiradores, una publicación junto a su amiga, la cantante Nicole Zignago. En las fotos ambas aparecen abrazándose mostrándose todo su cariño, no obstante, lo que también llamó la atención fue su mini vestido de flecos que es perfecto para terminar con la temporada de verano.

Evaluna y Nicole Zignago son amigas Foto: IG @nicolezignago

"rock star bff & momma @evaluna" (Estrella de rock, mejor amiga y mamá), colocó en la descripción Zignago, quien compartió su reunión con la esposa de Camilo. En tanto, la menor de los Montaner contestó la publicación con la frase "Ayayayyy te amo tanto. Best days with you (mejores días contigo) cerquita". Asimismo, sus fanáticos no perdieron la oportunidad de llenarla de cariño, por lo que el post ya superó los 33 mil "likes".

La cantante, que el pasado mes de agosto cumplió 25 años, se dejó ver en un mini vestido de flecos en color verde, que destaca porque al final de la falda termina con un tono dorado. Asimismo, es una pieza de tirantes con un escote en "V", que le da un toque cautivador. Con un estilo juvenil y muy chic, Evaluna Montaner volvió a comprobar que las madres de su edad pueden seguir usando este tipo de outfits.

Los flecos son tendencia al final del verano, porque también tendrán presencia en los aparadores de las plazas comerciales y las tiendas de ropa durante el otoño y gran parte del invierno. Así que la intérprete de "Me liberé" lució una de las prendas que se dejarán ver la próxima temporada, por lo que servirá de inspiración para muchas jóvenes.

Se luce con un mini vestido de flecos Foto: IG @nicolezignago

En tanto, Evaluna está retomando poco a poco sus actividades artísticas, pues se unió a la gira de Camilo, quien se presentó recientemente en la Arena Ciudad de México. De igual forma, sus fans esperan que pronto lance un tema nuevo o bien un disco completo, pues muchos quieren disfrutar de su talento.

