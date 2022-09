Camilo es un papá presente: “Decir que le ayudó a Evaluna es injusto"

Honestidad es la palabra con la que el cantante colombiano Camilo se define, ya que con este sentimiento crea su música y rige su vida personal, por eso participar en las tareas de la casa y cuidar a Índigo, su bebé, no es ayudar a Evaluna, es comprometerse con su familia y la educación de la pequeña.

“Decir que le ayudó a Evaluna es injusto, porque es una responsabilidad de los dos, no es 50 y 50 por ciento, es cien y cien. Como es madre lactante, a demanda de Índigo, su trabajo es trabajo 24/7 , por eso respeto a todas las mamás de bebés, por lo que significa estar todo el tiempo, por eso trato de compensar… Soy yo quien cambia los pañales, yo la baño pongo en su tina burbujas y le pongo su patito que le gusta”, contó el intérprete.

La labor de padre es un 50-50, aseguró.

Camilo se presenta esta noche en la Arena Ciudad de México y aprovechó su visita para lanzar su nuevo disco "De adentro pa fuera", un material que creó a la par de la espera de su bebé, por eso afirma que también es un sonido honesto que representa un trabajo especial. Además, lo hizo con mucha influencia del regional mexicano, ya que desde que era niño escuchaba temas de José Alfredo Jiménez, Cornelio Reyna y Los Cadetes de Linares, por eso no se siente extraño colaborando con Grupo Firme.

"Desde el comienzo, la colaboración nace de una honestidad... Como las canciones las escribo yo también, no hay manera de que cante lo que canto sin que esté yo. Me dejé atropellar por Grupo Firme, son tan enormes en su manera de grabar, de exponer, de todo, que me deje embestir por ese sonido", detalló.

Este es su tercer disco y también cuenta con colaboraciones de Alejandro Sanz, Camila Cabello, Myke Towers, Nicki Nicole y Evaluna Montaner, por eso es que está tan emocionado de poder mostrar sus distintas etapas en un solo material sin tener que encasillarse en un sólo género.

Estrena varias canciones.

