Ninel Conde: joven cantante se rinde ante los encantos del “Bombón asesino” y coquetean

Ninel Conde posee uno de los rostros más bellos en el mundo del espectáculo que no sólo ha conquistado a sus seguidores en México, pues un joven cantante colombiano cayó rendido ante sus encantos y dijo ser su fan desde la infancia y que durante su participación en la telenovela “Rebelde” se convirtió en su amor platónico y fantasía sexual, por lo que externó su deseo de colaborar juntos en algún momento.

Se trata de Manuel Turizo, de 22 años de edad, quien en entrevista para el programa “Faisy Nights” admitió que el “Bombón asesino” sería la mujer ideal para pasar una noche de pasión y aseguró ser su fan desde que era un niño. Aunque esta no fue la única ocasión en la que se desvivió en halagos para la actriz, por lo que, finalmente, ella decidió responder con un leve coqueteo.

Manuel Turizo se desvive en halagos para Ninel Conde. Foto: IG @manuelturizo

En un encuentro con los medios retomado por el periodista Eden Dorantes, el intérprete de “Una lady como tú” externó su deseo por colaborar con la artista mexicana: “Soy fan de Ninel desde chiquitico, la veo desde que soy nene. Ninel hermosa, hagamos un video musical juntos con todo respeto, eres una grande, una estrella, te admiro mucho”.

La respuesta de Ninel Conde desato gran revuelo, pues coquetea con el cantante 24 años menor que ella y no descartó realizar un proyecto juntos. “¡Ah caray! Algo me contó mi prima y me dijo... bueno, yo soy vecina de Julián Turizo, su hermano, y entrenamos a veces ahí y todo, pero a mí no me ha dicho nada”, dijo la actriz en un encuentro con los medios compartido por el programa “En casa con Telemundo”.

¿Ninel Conde estrena romance?

Hace tan sólo algunos días la actriz, de 46 años, fue captada con un misterioso hombre en una actitud romántica mientras disfrutaban de un descanso en la playa. Esto desató rumores de que podría estar estrenando romance para dejar atrás el trago amargo que pasó con su ex Larry Ramos, quien permanece prófugo de la justicia.

“No hay, unos tienen una cosa, pero no tienen otra. Los que tienen una, no tienen la otra y luego no tienen nada. Me volví muy exigente, pero creo que es mejor ¿no? Después cada cosa que pasa, cada cosa que me salen”, dijo a la prensa retomado por “Chisme No Like” al ser cuestionada sobre el sujeto con el que fue captada en la playa.

Más tarde, a través de sus redes sociales, negó con un contundente mensaje que tuviera una nueva relación: “Ok, por única vez aclaro que no tengo ninguna relación sentimental, ni estoy en busca de… Por favor dejen de especular”.

Ninel Conde captada en actitud romántica con misterioso hombre. Foto: Especial

