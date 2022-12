Desde altamar, Ninel Conde sube la temperatura en ajustado bikini neón

Ninel Conde confirmó su belleza sensualidad desde Acapulco. En su cuenta oficial de Instagram la cantante y actriz compartió fotografías y videos desde altamar con los que presumió sus curvas y subió la temperatura, luciendo un diminuto y ajustado bikini en tono verde neón con el que destacó su abdomen marcado y torneadas piernas, confirmándose como una de las reinas del look, pues siempre cautiva con su estilo.

Aunque Conde se ha visto en medio de la polémica más de una vez por sus problemas legales con exparejas y también por sus cambios físicos, la realidad es que sigue siendo una de las artistas favoritas de la farándula y ahora de las redes sociales como OnlyFans, en las que cautiva a sus admiradores con el cuerpazo que presume a sus más de 40 años, como lo demuestra su reciente publicación.

Ninel Conde se luce en diminuto bikini

"El Bombón Asesino", como también es conocida en el ambiente artístico, sorprendió a sus millones de fans en la popular red social de Meta con su publicación, pues dejó poco a la imaginación con el look perfecto para resaltar toda su belleza y sus curvas, y con el que además dio lecciones de moda, pues se trata de un diseño moderno y con uno de los tonos preferidos por muchas para destacar el bronceado.

La también actriz, que cumplió 46 años el pasado mes de septiembre, es una de las famosas que presume increíble figura, y las imágenes que comparte en plataformas digitales lo demuestran, pero también se destaca como referente de moda, pues desafía las reglas que afirman que las mujeres de más de 40 años no pueden usar prendas reveladoras, algo que ella ha dejado claro que seguirá haciendo.

Ninel presume cuerpazo en bikini. Foto: IG @ninelconde

"Last minutes from this short vacations in Acapulco" (Últimos minutos de estas cortas vacaciones en Acapulco), escribió Ninel para compartir un atrevido video en sus historias de Instagram, en el que se le ve posando desde un yate en altamar, recostada a la orilla de la embarcación y luciendo al máximo su silueta, la cual también dejó ver en otras imágenes en las que se observa a detalle su ajustado look.

El coqueto conjunto de playa que Conde presumió en las imágenes llama la atención por su top de escote pronunciado con soporte en la parte baja del busto, y su panty diminuta con la que resalta su silueta perfecta, sin embargo, no es la primera vez que se luce con este tipo de piezas, pues los bikinis de tonos neón ya los ha mostrado en otras ocasiones, dando cátedra de estilo para sus millones de fans.

Impacta con su silueta y conquista la red. Foto: IG @ninelconde

Ninel comenzó su carrera en 1995, luego de ser la ganadora del concurso Señorita Estado de México, y aunque ha enamorado las redes sociales con muchos de sus atuendos, son los bikinis los que la han coronado como una de las reinas del look, pues es una artista que no teme a probar con todo tipo de estilos, como lo demostró con el outfit que lució en su reciente publicación y con otras que comparte.

Ha sido talento de las televisoras más importantes, como Televisa, TV Azteca y Univisión. En 1997 se convirtió en madre por primera vez junto al actor Ari Telch, para el 2014 tuvo a su segundo hijo con el empresario Giovanni Medina. "Bajo un mismo rostro", "Catalina y Sebastián", "La antorcha encendida", La revancha", "Como en el cine", "Rebelde", "Fuego en la sangre", "Mar de amor", "Porque el amor manda" y "En tierras salvajes", son sólo algunas de las telenovelas que hay en su carrera como actriz.

La cantante se confirma como reina del look. Foto: IG @ninelconde

