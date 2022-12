Desde un yate, Ninel Conde presume sus curvas con diminuto bikini

Ninel Conde acaparó las miradas en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó un video en el que derrochó belleza y sensualidad pues resulta que la actriz y cantante conocida como “El Bombón Asesino” presumió sus curvas desde un yate vistiendo un diminuto bikini con el que no dejó mucho a la imaginación, por lo que, como era de esperarse, la también empresaria se llevó decenas de halagos con los que pudo reafirmarse como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula.

El pasado fin de semana, Ninel Conde estuvo más activa que de costumbre en sus redes sociales y esto se debe a que presumió que se encuentra disfrutando de las paradisiacas playas de Acapulco, Guerrero, aunque la cantante no especificó si se encuentra en esta zona costera por trabajo o por placer, no obstante, de igual manera ha acaparado la atención con sus atrevidos bikinis.

Como se mencionó antes, el video con el que Ninel Conde robó decenas de suspiros, fue grabado desde un yate y derrochó belleza con un bikini de color fucsia, el cual, debido a que era sumamente diminuto, le permitió al “Bombón Asesino” presumir todas y cada una de las curvas de su espectacular silueta, la cual, ha logrado conservar gracias a rigurosas dietas y extenuantes rutinas de ejercicio.

Ninel Conde acaparó las miradas durante su estancia en Acapulco. Foto: IG: ninelconde

Para esta ocasión, Ninel Conde posó de distintas formas para que su belleza se pudiera apreciar de todos los ángulos posibles, además, realizó algunos gestos que resultaron sumamente seductores para sus fans, quienes no pudieron resistirse ante su belleza y se volcaron en halagos para la también empresaria.

Ninel Conde posee un físico más que envidiable. Foto: IG: ninelconde

“Todo un bombón”, “Eres una diosa”, “La más guapa de todas”, “¡Qué cuerpazo!”, “Como los buenos vinos”, “Cada día más chula” y “La sensualidad hecha mujer” fueron algunos de los halagos que se llevó Ninel Conde gracias a su arriesgado look de playa.

Ninel Conde sigue siendo la soltera más cotizada de la farándula

Hace unos días circularon distintas fotografías en las que Ninel Conde apareció más que cariñosa con un misterioso hombre que es mucho más joven que ella y por ello, se dijo que ya había dejado la soltería y hasta en diferentes medios se dijo que se había estrenado como “Sugar Mommy”, sin embargo, ante todo el revuelo que se armó, “El Bombón Asesino” aclaró que sigue siendo soltera y pidió no generar especulaciones en torno a su figura.

“Ok, por única vez aclaro que no tengo ninguna relación sentimental, ni estoy en busca de… por favor dejen de especular”, fue el texto que escribió Ninel Conde en sus redes sociales, no obstante, lejos de acabar con los rumores, las versiones en torno a su situación sentimental no se detuvieron y le pidieron aclarar quién es el misterioso y joven galán con el que fue captada.

