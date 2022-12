Desde Miami, Ninel Conde sube la temperatura al lucir todas sus curvas

Ninel Conde, de 46 años, posee una larga trayectoria en su carrera profesional y ha encontrado calma en otra faceta artistica como es el canto donde lleva un gran éxito en la industria, que le ha otorgado gran reconocimiento del público.

Ninel Conde es una de las figuras más importante que nos representa en las pantallas, sin embargo, no todos sus colegas quieren tenerla de compañera y hay motivos para que así sea. Recientemente se conoció que actriz no quiere tenerla en su mismo elenco nuevamente ya que ya vivió la experiencia.

Ninel Conde posando. Fuente: Instagram.

La actriz que no quiere volver a trabajar con Ninel Conde es Lorena Herrera, que reveló que revivió su rivalidad con la artista y aseguró que prefiere no volver a cruzársela por ningún motivo. “No, no hay relación con una persona que te ha faltado al respeto, yo a la señora no le he hecho nada, pero ella ha sido muy grosera y yo no tengo nada de que hablar con ella. No, yo no tengo ningún interés, realmente estoy bien así”.

Cabe aclarar que esta rivalidad entre Ninel Conde y Lorena comenzó en el año 2009 cuando circulaban comparativos entre los shows musicales de las artistas. Era tanta la similitud, que Herrera reaccionó asegurando que estaba molesta porque su colega la copiaba en todo.

Ninel Conde posando. Fuente: Instagram.

Si bien hay quienes no quisieran tenerla al lado, otros amarian compartir tiempo con Ninel Conde. Esto último no solo por su talento, si no por su belleza que muestra en redes sociales, como hizo horas atrás desde Miami con un atrevido atuendo blanco pegado a su cuerpo y que dejó acalorado a los internautas que no pudieron hacer más que regarle un like o un mensaje en los comentarios.

