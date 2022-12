FOTOS: Ivana Knoll, "la novia de Qatar 2022", presume sus curvas desde el gimnasio

Ivana Knoll asombró a los aficionados por los outfits que usó en la Copa Mundial de Qatar 2022, pero ahora todo ha terminado y la guapa modelo ha regresado a la normalidad, pero con millones de seguidores que antes no tenía. La ex Miss Croacia apoyó a su país hasta las semifinales de Qatar, vistiendo atuendos cada vez más reveladores en sus partidos, todos ellos con los colores nacionales rojo y blanco.

Acaparó todas las miradas en Qatar 2022. Foto: Instagram.

Se la acusó de faltar al respeto a la cultura conservadora del país anfitrión, pero Ivana dijo al principio de la competición: “Elegí ponerme mi primer vestido con el pecho abierto y no tuve ningún problema. Después me di cuenta de que todo está permitido. He venido aquí para ser hincha, no para crear problemas”.

Su belleza es innegable. Foto: Especial.

Ahora regresa a la rutina

En sus historias de Instagram, "la novia de Qatar 2022” se dejó ver de vuelta en Zagreb, Croacia, con un atuendo muy diferente a como se dio a conocer, pues estaba muy abrigada y hasta con bufanda, pues había una temperatura de 3 grados centígrados, según escribió.

Se dejó ver muy abrigada. Foto: Instagram.

Sin embargo, luego subió un clip con un conjunto deportivo gris y una faja, luego de una rutina de intenso ejercicio para mantener su cuerpo lleno de curvas. Seguramente sus seguidores le mandaron muchos halagos.

Se sabe que ella nació en Alemania, pero se mudó pronto a Zagreb, la capital de Croacia, por lo que ella se asume como croata y dice que ama el fútbol desde la infancia, ya que su padre la llevaba a ver partidos, por lo que desde 2014 comenzó a apoyar a los balcánicos en los mundiales.

Le fue muy bien

Ivana tuvo un mes de puro éxito, pues obtuvo millones de seguidores, en la actualidad tiene 3.6 pero cuando comenzó la justa mundialista ella contaba con casi 600 mil. "El número de personas a las que les gusto en todo el mundo es casi el mismo que la población de mi país. El Mundial ha sido increíble... En cuanto a mi cuenta de Instagram, nunca habría soñado que me pasaría esto”, aseguró recientemente, según documentó el diario Daily Star.

Conquistó el corazón de muchos. Foto: Instagram.

