Mi Pobre Angelito 2: así se ve el elenco después de 30 años de su estreno

Se acerca la navidad, por lo que la televisión y las plataformas digitales se han inundado de películas navideñas que son perfectas para disfrutar esta temporada. Uno de los clásicos es "Mi Pobre Angelito", tanto la primera como la segunda película, aunque sacaron más versiones, estas dos son las preferidas del público debido a que son protagonizadas por el carismático Macaulay Culkin. Aunque muchos saben que tiene mucho tiempo transmitiéndose, pocos se han dado cuenta que han pasado 30 años desde su estreno, por lo que aquí te presentamos cómo luce el elenco.

"Home Alone" fue un éxito en taquilla por lo que el director Chris Columbus, hizo una segunda versión que llevó el nombre de "Home Alone 2: Lost in New York", sin embargo, en México la cinta se tituló "Mi Pobre Angelito 2". El cineasta volvió a repetir al cast original de la primera versión, por lo que además del niño actor estuvieron Joe Pesci, Daniel Stern y Catherine O'Hara, mientras que agregó a algunos otros talentos como Tim Curry.

Así se ve el elenco de Mi Pobre Angelito 2

Macaulay Culkin fue el actor infantil más aclamado durante los años 90, por lo que protagonizó las dos películas de "Mi Pobre Angelito" y otros filmes como "Ricky Ricón". A los 12 años, el chico ya era millonario gracias a las ganancias que había obtenido debido a sus cintas, sin embargo, ya en su juventud sus participaciones en la pantalla comenzaron a escasear y además se comenzó a ver involucrado en escándalos de adicciones.

El actor ya formó una familia con Brenda Song IG @culkamania

Después de estar varios años en medio de la polémica, el actor comenzó a retomar su rumbo en el espectáculo, ya que tiene un podcast de comedia llamado "Bunny Ears". Muchos aseguran que su cambio se dio desde que empezó su relación con Brenda Song, recordada por su papel en la serie de Disney "The Suite Life of Zack & Cody". La pareja sale desde 2017 y tiene una hija llamada Dakota.

Catherine O'Hara hizo a la madre despistada de "Kevin" en "Home Alone", quien en la secuela viaja hasta Nueva York para buscar a su hijo. Antes de obtener esta papel, la actriz ya era conocida por su personaje de "Delia Deetz" en "Beetlejuice", otra clásica película de Tim Burton pero para el Halloween. La celebridad actualmente tiene 68 años y sigue trabajando en el medio artístico, de hecho en 2020 ganó un Globo de Oro y un Emmy por "Schitt's Creek".

Catherine O'Hara tiene 68 años IG @catherineoharas

Uno de los actores más importantes de la industria, Tim Curry se unió al elenco para interpretar al estirado y desconfiado Sr. Héctor, el conserje del Hotel Plaza. El artista fue uno de los más importantes en el teatro, cine y la televisión, pues estuvo en producciones como "It" (Eso en México), "The Rocky Horror Show" y "Annie", por mencionar algunos. Lamentablemente, el histrión sufrió un derrame cerebral en 2012 que lo obligó a usar una silla de ruedas y lo mantiene fuera de los escenarios.

Joe Pesci y Daniel Stern interpretaron al dueto de ladrones, "Harry y Marv", respectivamente, quienes llegaron a Nueva York para continuar con su vida de ilícitos, sin embargo, se encontraron con "Kevin" y su sed de venganza cambio los planes. Aunque ambos son conocidos por "Homa Alone", han trabajado en otras producciones. Mientras Pesci regresó del retiro en 2019 para trabajar "The Irishman", cinta que le valió una nominación al Oscar, Stern regresará a las pantallas en 2023 con la serie de Apple TV "For All Mankind".