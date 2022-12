3 famosos con los que Karely Ruiz se peleó y seguro no sabías

La modelo regiomontana Karely Ruiz se ha vuelto una de las favoritas de OnlyFans, plataforma digital en la que, según ha revelado en algunas entrevistas con medios, gana alrededor de 160 mil dólares mensuales (3.2 millones de pesos mexicanos) por las suscripciones.

Sin embargo, la popularidad y fama de las que goza actualmente se las ha tenido que ganar a costa de esfuerzos e incluso rivalidades con otros famosos, entre ellos, Marcela Mistral, Fofo Márquez y Dana Arizu, la esposa del Escorpión dorado.

Marcela Mistral

Una de las personas con las que se vio envuelta en una polémica fue con la conductora Marcela Mistral; sin embargo, ella también la catapultó indirectamente a la fama. Esto ocurrió cuando Karely tenía 18 y asistió al programa Mitad y Mitad, en el que tuvieron un encontronazo.

Ahí la esposa de Poncho de Nigris realizó un fuerte comentario contra la influencer: “Por gente como tú no dejo que mis hijos entren a internet”. Luego de un tiempo, la conductora de Multimedios aseguró en una entrevista para SNSerio que se arrepentía de su comentario, el cual respondía a indicaciones que recibió en el programa.

Dana Arizu

La "rivalidad" con la esposa de Alex Montiel, mejor conocido como "El Escorpión Dorado", sucedió durante una entrevista que él realizó a Karely, en la que hubo diversos jugueteos, como darse de comer lunetas en la boca y bailes. Mientras se llevaba a cabo, el youtuber recibió una llamada de su esposa y la regiomontana peguntó: ¿quién eres? a lo que Dana respondió "la mera mera".

Karely continuaría con la broma y diría "yo soy la mera buena", "no te compares", sin que la esposa de Alex se quedara atrás y contestara: "no te compares mamacita, no sabes lo que dices". Por si fuera poco, Alex remataría con una broma que haría que su esposa cortara la llamada, al preguntarle si le gustaban los tríos a lo que ella respondió que no y colgó.

Fofo Márquez

También vivió una polémica con el influencer Fofo Márquez, a partir de que se filtrara una fotografía en la que aparecen los dos en un antro, generando rumores de un posible romance entre ellos que la regiomontana negó.

Sin embargo, no todo quedaría ahí, ya que en el programa Adrián Marcelo presenta, Fofo habló de la situación mientras Karely lo confrontó vía telefónica y le pidió que contara que se fue sin pagar una cuenta de 60 mil pesos. A lo que él contestó que había pagado su parte. Además, la famosa de OnlyFans le reprochó que dijera que tuvieron relaciones sexuales.

