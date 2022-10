Ella es la mujer que humilló a Karely Ruiz para evitar que fuera más famosa que ella | VIDEO

Una de las influencers mexicanas más famosas de OnlyFans es sin duda Karely Ruiz, quien ha logrado colocarse entre las favoritas vendiendo contenido sensual.

En su recorrido por la fama se ha encontrado con personas que de algún modo la han hecho vivir momentos embarazosos, tal es el caso de la conductora Marcela Mistral.

Uno de los momentos más álgidos entre Karely y Marcela ocurrió hace algunos años, en el programa Mitad y Mitad, donde las dos famosas tuvieron una discusión y además la esposa de De Nigris lanzó un fuerte comentario en contra de la influencer: “Por gente como tú no dejo que mis hijos entren a internet”.

En ese tiempo, la regiomontana de tan solo 18 años se enfrentaba a un escándalo por la filtración de unas fotografías íntimas de cuando era menor de edad y estaba en el despunte de su carrera en las redes sociales.

Cabe señalar que tras este roce, la conductora de Multimedios reveló en una entrevista para el programa SNSerio que se arrepentía de esa polémica que generó su comentario, y reconoció que tendría como origen las indicaciones que se les daban en el programa.

Las bromas de Poncho de Nigris

Ademas, si hubo alguien que alimentó todo este escándalo fue Poncho de Nigris, quien a manera de broma grabó un video que compartió en instagram, y en el que se escucha uno de los temas musicales más utilizados por Karely Ruiz. En la grabación se ve entrar a Marcela a la habitación y aventarle una toalla, mientras que Poncho se ríe y dirige la cámara a su bebé.

Aunque no se tiene la certeza de si fue algo planeado, la publicación continúa disponible en el perfil de la pareja y cuenta con más de 37 mil "me gusta" y diversos comentarios como "Se enojó por qué tiene mas seguidores que ella", "Este compa es mi ídolo", "Que traumada la tiene no le tendrá envidia a la Karely", "Ni el esposo la respeta, jajajaajaj que burla", entre muchos otros.

