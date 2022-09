Karely Ruiz se burla de la vergüenza que la hizo pasar esposa de Poncho de Nigris en tv nacional

Karely Ruiz es una de las influencers y modelos más conocidas de la plataforma de OnlyFans, por lo que actualmente tiene millones de seguidores en todas sus redes sociales. Debido a esto, se burló de la vergüenza que la hizo pasar esposa de Poncho de Nigris, Marcela Mistral, en televisión nacional hace muchos años, cuando aún no era conocida.

La celebridad de internet compartió un video un video de TikTok que grabó con la cadena Multimedios, a la que pertenece desde hace algunos años. En el clip, Karely revivió la polémica que protagonizó como Marcela Mistral, quien durante un reality show la cuestionó sobre por qué se decía influencer y cuántos seguidores tenía, algo que molestó mucho en su momento a Kuiz, de 21 años, pero que ahora toma con humor.

En el video se observa como un hombre se acerca a Karely Ruiz a pedirle una foto, sin embargo, la modelo voltea y le comienza a decir "¿Qué vendes, qué anuncias, eres influencer?", palabras que el dijo la esposa de Poncho De Nigris, para "humillarla" durante su participación en aquel programa en donde supuestamente se encontraba el amor.

Así fue la pelea entre Karely Ruiz y Marcela Mistral

Hace un par de años, Alfonso de Nigris, nombre completo de la celebridad, condujo un programa en la cadena Multimedios llamado "Mitad y mitad", en donde los concursantes buscaban el amor. En aquella emisión, Marcela era jurado, mientras que la ahora modelo de OnlyFans fungió como una de las participantes.

Marcela Mistral cuestionó a la influencer sobre cuántos seguidores tenía en redes sociales y cuál era el tipo de contenido que subía para acumular, en ese momento, más de un millón de seguidores. "¿Eres influencer?, ¿Qué vendes?, ¿Qué anuncias?", cuestionó la esposa del conductor regiomontano muy molesta, ya que aseguró que le parecía una "estupidez" que Karely estuviera concursando.

“A mí me cae muy mal que se hagan patos todos, yo no apoyo, yo no normalizo. Es una estupidez ese juego. Por gente como tú no dejo que mis hijos entren a internet. Se acabó”, le recriminó Marcela Mistral durante el programa en vivo, en el cual se negó a calificar a Karely, que en ese momento tenía sólo 18 años de edad, y hasta amenazó con irse de la emisión.

A partir de esa discusión Karely Ruiz comenzó a tomar más notoriedad en redes sociales y en la cadena televisiva de Monterrey, Nuevo León, sin embargo, su popularidad explotó a nivel nacional cuando visitó a Andrés García en su casa de Acapulco, Guerrero, pues primero se dijo que ella estaba relacionada con el mal estado de salud que lo mandó al hospital.

