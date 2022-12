Toma aire antes de conocer al hombre que le robó el corazón a Pedrito Sola

Uno de los comunicadores más importantes del mundo del espectáculo ha sido Pedrito Sola, quien tiene 75 años y cuenta con una larga trayectoria informando sobre la vida pública y privada de otras celebridades. Al equipo de Ventaneando se unió en 1996 y continúa siendo parte de él.

En los últimos días ha sido tendencia debido a sus fuertes declaraciones respecto a la colonia Condesa, a la que calificó como "mamona", "carísima", además "vieja, fea y destartalada".

Sin embargo más allá de su labor como conductor, también ha representado a la comunidad LGBTQ+ de México y orgulloso ha hablado para diferentes programas de su relación con una persona a quien conoció en noviembre de 2001, él tenía 54 años y su actual pareja tenía 24.

"Somos muy felices... Hemos llevado una muy buena relación, obviamente tenemos una gran afinidad en muchas cosas, yo estoy muy enamorado, muy muy enamorado, te puedo decir que si hay alguien importante en mi vida es él", expresó en Confesiones con Aurora Valle.

Indicó su pareja lo contactó por primera vez a través de internet, ya que le escribió un correo electrónico "perfectamente bien escrito, ortografía, puntuación, sintaxis, todo era perfecto y me cuestionaba una serie de cosas interesantes", así que él le contestó.

Después Pedrito Sola le pidió que se conocieran y el joven, quien vivía en Villahermosa, le dio su teléfono, así fue como comenzaron a hablar.

"En ese momento me di cuenta que hay jóvenes que les gustamos los viejos, a mí nunca me gustaron los viejos, a mí siempre me gustó la gente de mi edad. La primer pareja que tuve tenía yo 26 y él tenía 24, duramos 17 años juntos", contó en otra entrevista para Quién.

En 2002, después de la muerte de su madre, venía de manera intermitente a la CDMX, hasta que se vino como comisionado de su trabajo a vivir a casa del conductor, quien lo califica como un hombre "extraordinariamente inteligente, simpático, guapo, divertido, educadísimo". Además, asegura que ambos se llevan muy bien con sus respectivas familias.

Seguir leyendo:

Pedrito Sola critica a Ángela Aguilar tras aparatosa caída: "No sabe caminar en tacones"

VIDEO: Tenoch Huerta baila junto a Pedrito Sola con sus mejores pasos

Guaynaa comete grave error en programa en vivo al estilo Pedro Sola | VIDEO