Pedrito Sola critica a Ángela Aguilar tras aparatosa caída: "No sabe caminar en tacones"

Pedrito Sola se colocó en medio de la polémica después de que criticara a Ángela Aguilar por supuestamente no saber caminar en tacones, pues hace unos días se volvió viral un video en el que la cantante de regional mexicano se cae en el escenario durante un show en vivo. Como era de esperarse, los fanáticos de la intérprete salieron en su defensa y hasta los propios miembros de Ventaneando contraatacaron el comentario del conductor hacia la joven que es muy querida.

En la semana circuló en redes sociales un clip en el que se puede ver a la hija de Pepe Aguilar dando su concierto en Monterrey, Nuevo León. "La princesa de regional mexicano" se encontraba interpretando "Como la Flor", un éxito de Selena Quintanilla, y a pesar de que estaba bailando, al momento de subir unas escaleras que se encontraban en el escenario, la artista, de 19 años, tropezó y cayó de rodillas. No obstante, como toda una profesional se levantó y siguió con el show como si nada hubiera pasado.

Pedro Sola critica a Ángela Aguilar

Las imágenes fueron transmitidas por el programa de espectáculos de Tv Azteca, por lo que los conductores hicieron algunos comentarios, y aunque en la mayoría de ellos se solidarizaron con la cantante de "En realidad", fue Pedrito Sola quien criticó a Ángela, ya que afirmó que su caída se debió a que “no saben caminar en tacones”, algo que inmediatamente provocó la reacción de sus compañeras que salieron en defensa de la menor de la Dinastía Aguilar.

Ángela Aguilar usa tacones altos IG @angela_aguilar_

“No, no, no Peter, más bien en cualquier lugar te puede pasar algo y luego si hay papelitos y demás te resbalas”, aseguró Linet Puente, para defender a Ángela Aguilar, quien tuvo que enfrentar este incidente durante un show de la gira "Jaripeo sin fronteras". Sin embargo, no fue la única en solidarizarse con la talentosa intérprete, pues al igual que su compañera la titular de Ventaneando, Pati Chapoy, se unió y hasta recordó que el conductor también ha sufrido accidentes y sin usar tacones.

“Tú te has caído varias veces, Pedro, y sin tacones y a punto de sentarte”, dijo la periodista de Tv Azteca, recordando las veces que ha perdido el equilibro, por lo que ha terminado en el suelo. Obviamente, Pedro Sola replicó y enfatizó que aquella vez fue porque Chapoy le pidió que hiciera "el paso del pato" y al intentar ejecutarlo se dio "un nalgazo", desatando las risas del foro, pero también de los usuarios de redes sociales en donde se hizo viral.

En tanto, Ángela Aguilar es una de las artistas que lamentablemente ha sufrido algunos inconvenientes en su show, sin embargo, siempre retoma su presentación al mostrarse como si no hubiera pasado, por lo que también da cátedra de profesionalismo. Asimismo, en el escenario interpreta sus canciones y también los de algunos artistas reconocidos como ésta vez que cantó un éxito de la "Reina del Tex-Mex", a quien le ha hecho un tributo en diferentes ocasiones.

La hija menor de Pepe Aguilar se encuentra en uno de sus mejores momentos, ya que además de obtener varios reconocimientos con su música, como ser nominada para el Latin Grammy de este 17 de noviembre, también comienza a destacar en la industria de la moda, puesto que recientemente desfiló para la marca de lencería “Savage X Fenty” de la cantante Rihanna, en la que se lució con un coqueto conjunto que encantó a sus millones de fanáticos.

