Chiquis Rivera roba las miradas y presume su esbelta figura en diminuto bikini negro

Chiquis Rivera lo volvió a hacer, cuando parecía que la estrella de regional mexicano no podía lucir más sensual en sus publicaciones, la cantante demostró que siempre se puede superar pues ahora subió un video en donde modela un diminuto bikini negro y deja ver su esbelta figura.

La estrella grupera desde hace algunos meses ha dado a conocer cambios en su cuerpo, aunque siempre ha sido una mujer muy guapa y con curvas pronunciadas ahora luce más delgada, según comentarios de las personas que la siguen en redes sociales y que están al pendiente de sus días.

“Que delgada te ves”, “Luces radiante”, “Siempre te ves hermosa, eres una reina”, “Cada vez te ves más guapa” y “Wow, eres una mujer muy hermosa, tienes un cuerpo de modelo”, fueron algunos de los comentarios que recibió la cantante por parte de sus más de 5.6 millones de seguidores.

La seguridad de Chiquis Rivera

Cabe destacar que en repetidos momentos Chiquis Rivera ha declarado estar orgullosa de lo que es y de su imagen, aunque también confesó que en varias etapas de su vida fue víctima de señalamientos y comentarios por su peso y por la forma de su cuerpo.

La hija de Jenni Rivera dijo en una ocasión al periodista Jorge Ramos que había personas que le llamaban “gorda” y que le decían que no tenía la imagen para estar en televisión o para ser una gran estrella, algo que claramente demostró que no es verdad, pues ahora es considerada una de las máximas exponentes de la banda, tal y como lo fue su madre.

"Me siento segura, me siento realizada, no tengo el cuerpo que quiero tener ahora mismo, pero me siento bien (...) Es la persona que soy, no quiero fingir ser perfecta. Tengo celulitis, tengo estrías: Esto es para mí, para inspirar a otras mujeres que tienen mi tipo de cuerpo, que tienen esa figura y me van a entender. Es para nosotras", aseguró la cantante e intérprete de temas como “Abeja reina” y “Paloma blanca”.

Desde hace tiempo Chiquis Rivera se sometió a un régimen de buena alimentación y ejercicio, pues reconoce que cuida su rutina y que es lo único que hace para estar bien de salud y no por el qué dirá la gente que no estaba a gusto con su imagen de años atrás.

