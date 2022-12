VIDEO: Chiquis Rivera enciende la red al natural en arriesgado bikini azul

Chiquis Rivera es una de las famosas que la está rompiendo en TikTok, plataforma que muchas celebridades han aprovechado para dejar ver su lado más atrevido, como la cantante de música banda, quien encendió la red social al presumir al natural su figura con un arriesgado bikini azul, video que ya ha logrado sumar miles de "likes" y reproducciones, además de cientos de comentarios halagadores.

La hija de la cantante Jenni Rivera -fallecida en un trágico accidente de avión el 9 de diciembre de 2012- confirmó que no hace caso a las críticas, y seguirá mostrando su lado más provocativo y sensual con sus atuendos, pues en más de una ocasión la intérprete ha sido atacada por sus detractores por mostrar su silueta curvilínea, sin embargo, deja claro que se siente orgullosa de su figura.

Chiquis Rivera presume sus curvas en bikini azul

Fue en la plataforma china donde Chiquis compartió con sus 3.9 millones de fans un clip en el que se le ve presumiendo su figura con un look de playa, atuendo que fue perfecto para que la también sobrina del cantante Lupillo Rivera robará miradas y mostrará su nueva silueta, pues desde hace unos meses sus fans la han visto perder algunas tallas, aunque hasta el momento no ha revelado el método que utilizó.

"En el mar la vida es más sabrosa #CamaronCaramelo #Chiquis #AbejaReina #Fyp #parati #foryou #xyzbca #beach #agusto #playa #ug #christmascountdown", escribió la intérprete de temas como "Baila así", para acompañar el video, y confirmar en sus redes que no para de sorprender con sus arriesgados looks, sobre todo cuando se trata de presumir bikinis con los que destaca su silueta.

Chiquis causó furor con las imágenes, en las que también dejó un mensaje a sus "haters", pues en el clip se puede leer: "Cuando hablan mal de mi y yo agusto", un video en el que se le ve bailando al ritmo de la canción "Camarón Caramelo" de Los Titanes De Durango, y vistiendo un traje de baño azul de dos piezas, el cual destaca por su talle alto en la parte posterior, y que combinó con una camisa blanca estilo ombliguera.

Chiquis se lució bailando desde la playa. Foto: TK @chiquisofficial

No es la primera vez que Janney Marín Rivera, nombre real de la hija de la llamada Diva de la Banda, causa polémica por sus atrevidos looks o sus publicaciones, pues recordemos que se ha convertido en tendencia cuando ha posado sin ropa, como lo hizo hace unos meses desde la regadera, mostrando su belleza y su voluptuosa silueta, la cual ahora dejó ver al natural, pues no utilizó filtros para mostrar sus mejores pasos.

La intérprete de temas como "El Honor", que tuvo su primera aparición en televisión en el reality "Jenni Rivera Presents: Chiquis & Raq-C" y en "I Love Jenni", entre los años 2009 y 2013, hoy es una de las representantes más importantes del género regional y también una de las famosas que impone moda para las chicas con curvas con sus looks, demostrando que la talla no está peleada con ningún estilo.

La cantante disfruta de unos días en el mar. Foto: IG @chiquis

