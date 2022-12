VIDEO: Chiquis Rivera presume sus curvas en atrevido body con transparencias

Chiquis Rivera está imparable, y así lo dejó ver en las redes sociales, en las que compartió un video luciendo un atrevido look con el que dejó poco a la imaginación. Fue en su cuenta oficial de Instagram en la que la cantante de música regional compartió imágenes del atuendo que llevó a su show en Nashville, Tennessee, en los Estados Unidos, un body enterizo con transparencias con el que presumió sus curvas.

La hija de la cantante Jenni Rivera -fallecida en un trágico accidente de avión el 9 de diciembre de 2012- confirmó que no hace caso a las críticas, y seguirá mostrando su lado más provocativo y sensual con sus atuendos, pues en más de una ocasión la intérprete ha sido atacada por sus detractores por mostrar su silueta curvilínea, sin embargo, deja claro que se siente orgullosa de su figura.

Chiquis Rivera presume sus curvas en jumpsuit con transparencias

Fue en la plataforma de Meta donde Chiquis compartió con sus 5.6 millones de fans un clip en el que se le ve presumiendo su figura con un look ajustado, atuendo que fue perfecto para que la también sobrina del cantante Lupillo Rivera robará miradas y mostrará su nueva silueta, pues desde hace unos meses sus fans la han visto perder algunos kilos, por lo que también es un ejemplo de que sí se puede.

"NASHVILLE nights... #AbejaReinaTour", escribió la intérprete de temas como "Baila así", para acompañar el video, y confirmar en sus redes que no para de sorprender con sus arriesgados looks, sobre todo cuando se trata de presumir atuendos ajustados con los que destaca su silueta, y llaman la atención por sus zonas reveladoras, como lo dejó ver con su reciente posteo que ha recibido más de 500 comentarios y casi 50 mil "me gusta".

Chiquis causó furor con las imágenes en las que se le ve caminando frente a una camioneta de lujo, presumiendo que luce una silueta más estilizada con su body negro con azul, pieza que combinó con un abrigo de piel y unos botines de tacó delgado que fueron perfectos para darle un toque sensual al look.

Chiquis impone con su estilo arriesgado. Foto: IG @chiquis

No es la primera vez que Janney Marín Rivera, nombre real de la hija de la llamada Diva de la Banda, causa polémica por sus atrevidos looks o sus publicaciones, pues recordemos que se ha convertido en tendencia cuando ha posado sin ropa, como lo hizo hace unos meses desde la regadera, mostrando su belleza y su voluptuosa silueta con la que se ha coronado como una de las reinas curvy.

La intérprete de temas como "El Honor", que tuvo su primera aparición en televisión en el reality "Jenni Rivera Presents: Chiquis & Raq-C" y en "I Love Jenni", entre los años 2009 y 2013, hoy es una de las representantes más importantes del género regional y también una de las famosas que impone moda para las chicas con curvas con sus looks, demostrando que la talla no está peleada con ningún estilo.

La cantante se muestra con atrevidos looks. Foto: IG @chiquis

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Chiquis Rivera celebra a México con seductor baile: "Pero seguimos siendo ganadores"

Con conjunto de cuero, Chiquis Rivera enciende la red y presume sus curvas