Ana María Markovic, la futbolista "más guapa": 3 fotos de sus vacaciones en México

Ana María Markovic, considerada la futbolista más bella del mundo, constantemente se vuelve viral por su talento como atacante y con las publicaciones que hace en Instagram, como en esta ocasión, que te traemos tres fotos increíbles que se tomó la croata en sus vacaciones por las playas mexicanas, como era de esperarse, se volvió tendencia rápidamente y le llovieron halagos.

Se la ha pasado increíble en nuestro país. Foto: Especial.

La también influencer, de 23 años, es delantera en el Grasshoppers suizo y ha expresado su deseo de jugar en Inglaterra. Aunque le gusta que la llamen "la más guapa", Markovic dijo recientemente en una entrevista que no le agrada para nada que la llamen sexy: “sé exactamente lo que quieren de mí. Nunca me han visto jugar al fútbol y sólo se fijan en el exterior. Me parece una pena. Creo que esa gente debería informarse más de antemano y ver lo que puedo hacer en términos futbolísticos".

Apoyó a la selección masculina de su país desde suelo mexicano. Foto: Especial.

Está de vacaciones

Ana María ha subido desde hace varios días fotos en Quintana Roo y Yucatán, incluso desde la playa mandó un mensaje a la selección masculina de su país cuando fue eliminada por Argentina en las semifinales de Qatar 2022.

También estuvo por Cancún. Foto: Especial.

Se le vio en Isla Mujeres, en Cancún, además de estar en Vidanta Riviera Maya y también en Chichen Itzá, como era de esperarse, sus seguidores mexicanos le han dejado muchos halagos.

Ella prefiera CR7

También se habló mucho de ella porque se le preguntó en Instagram a quién considera el mejor jugador de la historia ¿a Lionel Messi o a Cristiano Ronaldo? Sin dudarlo respondió con el nombre de CR7. También dijo que "sólo hay un número siete", a pesar de que ella misma lleva el dorsal 7. "Mi jugador favorito es Cristiano Ronaldo, porque es muy disciplinado. Creo que es muy importante darlo todo en el deporte y tener una buena mentalidad, como él", dijo.

Es una jugadora muy talentosa. Foto: Especial.

