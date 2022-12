VIDEO: Rihanna muestra por primera vez a su bebé en redes sociales y enternece a sus seguidores

La famosa cantante y empresaria, Rihanna, dio a luz a su primer hijo con el rapero A$AP Rocky en mayo de este año. Aunque, el recién nacido ya tiene siete meses de edad, sus padres aún no han revelado su nombre y hasta ahora se habían abstenido de mostrar imágenes del infante. No obstante, el pasado sábado 17 de diciembre la intérprete de "We found love" compartió un video de su pequeño, mismo que causó ternura a sus millones de seguidores.

La publicación del rostro del bebé fue compartido en la cuenta verificada de TikTok de Rihanna. El video es su primera publicación en la plataforma y para descripción del clip, la intérprete de "Umbrella" escribió “Hackeada”. Durante el video, de 45 segundos, la cantante mostró a su bebé riéndose en un asiento de automóvil mientras el pequeño sostiene un teléfono celular y balbucea una cuantas palabras.

"¿Estás tratando de agarrar el teléfono de mamá?", se escucha a Rihanna decir mientras el bebé manipula el teléfono. Actualmente, la publicación acumula casi 15 millones de visualizaciones, más de 4 millones de seguidores y cerca de 67 mil comentarios. Pese a que la cantante mostró el rostro de su pequeño bebé, el nombre del recién nacido aún es un misterio.

Lo que sabemos del bebé de Rihanna y A$AP Rocky

La pareja conformada por Rihanna y A$AP Rocky revelaron su embarazo en enero del 2022 cuando la cantante posó en una sesión de fotos en Harlem donde apareció con el vientre al descubierto dejando en claro que se encontraba embarazada. Durante su embarazo, Rihanna deslumbró con trajes de diseñador que mostraban su creciente barriga, pero su embarazo no estuvo libre de drama, ya que A$AP, padre del menor, fue detenido el 20 de abril en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en relación con un tiroteo en Hollywood.

Rihanna y A$AP Rocky revelaron su embarazo en enero del 2022. Foto: especial

Finalmente, el bebé de la cantante y el rapero nació el 13 de mayo en Los Ángeles. Desde entonces no había hablado sobre su hijo hasta el pasado mes de octubre, cuando la artista rompió el silencio y por primera vez habló sobre su hijo, en una entrevista concedida a medios internacionales: “ Es divertido, es feliz y ¡está gordo! Es increíble. Es una etapa realmente adorable en este momento “, puntualizó.

