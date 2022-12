¿Quién es la máscara?: hoy es la gran final, así fueron saliendo uno a uno todos los personajes de la cuarta temporada

Este domingo 18 de diciembre es la gran final de temporada de la cuarta edición del reality show “¿Quién es la máscara?”, en esta ocasión Omar Chaparro regresó como presentador y como co-conductora estuvo la hermosa Marisol González, mientras que en la línea de investigadores también hubo cambios y el más grande de ellos fue la ausencia de Mónica Huarte y en su lugar llegó Galilea Montijo quien se ha convertido en la figura favorita de las familias mexicanas para ver en la televisión.

La también conductora de Hoy se unió a Carlos Rivera, Yuri y Juan Pa Zurita, los cuatro semana a semana trataron de adivinar la identidad de los diferentes 18 personajes que se presentaron a lo largo de la cuarta temporada de “¿Quién es la máscara?”.

Si te perdiste alguno de los programas de “¿Quién es la máscara?” y no sabes quién quedó como finalista o bien, ya no te acuerdas de todos los personajes que participaron en esta edición, no te preocupes porque aquí te haremos un recuento de todos los famosos que se escondieron bajo enormes, tiernos y hermosos personajes.

¿Quiénes son los personajes finalistas de “¿Quién es la máscara?”?

De los 18 personajes que vimos a lo largo de estas semanas solo cuatro de ellos llegaron a la gran final ganándose el cariño no solo de los investigadores sino del público que asiste al foro a ver cada una de las presentaciones así como de los televidentes que domingo a domingo siguen de cerca las pistas para tratar de saber qué famosos se esconden detrás de los personajes.

Pese a que son cuatro personajes los que están en la final solo tres de ellos son acreedores a los primeros lugares, ya que “Koalactico” que sería el cuarto personaje ya quedó eliminado desde el pasado domingo 11 de diciembre, sin embargo, será en la gran final cuando descubramos la identidad de este tierno pero pícaro personaje.

Por lo que los tres personajes finalistas son: Huacal, Alebrije y Brunch.

¿Quiénes son los famosos eliminados de “¿Quién es la máscara?”?

De los 18 personajes, los 15 eliminados fueron grandes sorpresas para los investigadores, aunque algunos de ellos sí fueron descubiertos por Carlos Rivera, Galilea Montijo, Juan Pa Zurita y Yuri.

Por su parte, uno de los personajes tuvo una participación especial, se trata de “Dr. Veneno” quien solo apareció en un par de programas y como tal no fue parte de la competencia, aunque sí puso en aprietos a los investigadores, finalmente Galilea Montijo descubrió que el famoso que se escondía era nada más y nada menos que Salvador Zerboni.

Pero sin más preámbulos a continuación te dejamos la lista de todos los personajes y los famosos que se escondieron en ellos en esta cuarta temporada de “¿Quién es la máscara?”.

Pulpo - Lele Pons

Escoba - Mariana la ‘Barby’ Juárez

Rey Egipcio - Adrián Uribe

Cornelio - Pee Wee

Alfiletero - Litzy

Cactus - Fernando Carrillo

Bot - Diego Schoening

Jinete - José Ron

Dálmata - Fernanda Meade de Pandora

Elvestruz - Pablo Montero

Graffiti - Beto Cuevas

Geisha - Irán Castillo

Dr. Veneno - Salvador Zerboni (Participación especial)

Kid Bengala - Román Torres de Matisse

Triki - Bibi Gaitán

Koaláctico - Identidad aún no revelada

SIGUE LEYENDO:

Jacky de Acapulco Shore se lanza de cantante y revela si haría un dueto con Bellakath

Las estrellas bailan en Hoy: Luis Fernando Peña y Violeta Isfel son los grandes ganadores, así quedaron la tabla de posiciones

Laura Zapata reacciona ante la demanda de Lucía Méndez, ¿qué dijo?

Final Masterchef Celebrity: así fue como Poncho de Nigris reveló quién ganaba el reality

Karely Ruiz propone a Yeri Mua hacer fotos sensuales, ¿qué dijo la jarocha?

bmz