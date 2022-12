Los problemas que tuvo Mara Wilson en su infancia tras el éxito de “Matilda”

“Matilda” fue uno de los éxitos de Hollywood que se estrenó en 1996 y de inmediato se convirtió en un verdadero clásico el cual marcó toda una generación. Cuando vemos el elenco, la que se llevó todo los aplausos fue la actriz Mara Wilson donde hizo de la niña prodigio que enamoró a todo el mundo.

Mara Wilson vivió el éxito de muy chica y gracias a eso participó en algunas películas, pero poco a poco se fue alejando de la actuación y ahora reveló las razones por los cuales la pasó muy mal siendo una estrella infantil. Es que la fama no es para todo el mundo y menos para una pequeña niña que no conocía a que se afrontaba.

Los problemas de Mara Wilson

La actriz de “Matilda”, estuvo de invitada en el podcast Breakdown de Mayim Bialik, donde se abrió sobre su carrera y las dificultades que tuvo para lidiar con la fama. La actriz recordó que comenzó a padecer ansiedad y desarrolló un trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) tras la muerte de su madre y por eso no se pudo desarrollar como quería en la actuación.

"Cuando estaba en tercer grado fue realmente cuando todo se fue al diablo. Mi madre estaba enferma y acababa de terminar de filmar “Matilda”. Empecé a tener ataques de pánico por cosas como que mi hámster mascota se escapara. Ella tenía cáncer, estaba lidiando con sus propias cosas en ese momento", agregó Mara Wilson.

Por estos motivos, la actriz de “Matilda” comenzó con terapia alrededor de los 12 años y obtuvo una evaluación que cambió su vida en el futuro. "Creo que tomaba Zoloft en ese momento. Ahora tomo Lexapro y me ayuda porque no podía funcionar sin él. Me diagnosticaron TOC grave y no podría haber funcionado sin él. Ese diagnóstico me salvó", completó Wilson.

