Ella es Alisha Lehmann, la guapa y talentosa jugadora del Aston Villa

Alisha Lehmann es una futbolista suiza muy popular en TikTok e Instagram, pues es muy talentosa y muy bella. Dio el salto a la Superliga Femenina en agosto de 2018, cuando fue fichada por el West Ham United, ese año contribuyó a conseguir el título, pero en la actualidad milita en el Aston Villa. Muchos clips de ella suelen volverse virales, así como sus fotos en el campo de juego.

En enero de 2021, Lehmann fue cedida al Everton de Merseyside hasta final de temporada. Tras eso, completó su traspaso al Aston Villa, donde marcó cuatro goles en 23 partidos durante su primera temporada.

En cuanto a su carrera internacional, Lehmann consiguió su primera internacionalidad con Suiza en octubre de 2017 y luego marcó su primer gol en marzo de 2018, contra Finlandia en la Copa Femenina de Chipre 2018.

No quiso jugar con su selección

La número 7 del Aston Villa fue elegida por el seleccionador de Suiza, Nils Nielsen, para la Eurocopa femenina de 2022, sin embargo, Lehmann decidió no jugar y sólo argumentó: "es una decisión personal… No me siento mentalmente preparada para un torneo europeo".

Se cree que el patrimonio neto de Lehmann es de 2.8 millones de pesos, ya que el salario que percibe del Aston Villa ronda los 3 millones 844 mil 437 libras, mientras que obtiene más ingresos de sus patrocinios con Adidas y EA Sports, según reportó el diario Daily Star.

También se mete en polémicas

Lehmann tenía como pareja a Douglas Luiz, jugador del equipo masculino; anunciaron su noviazgo a principios de año a través de las redes sociales; en ese momento. Publicaron la misma foto de ellos besándose con el pie de foto: "Te quiero". Ahora se rumora que a él le molestó que ella hiciera una sesión de fotos en poca ropa.

