FOTOS | Ella es la periodista que se hizo viral por mensaje a Messi en Qatar 2022

Con 30 años de edad y una destacada trayectoria como periodista deportiva Sofía María Martínez Mateos se robó el corazón de millones de seguidores de Lionel Messi, cuando en plena entrevista logró emocionar hasta las lágrimas al astro del fútbol.

Tras la victoria de Argentina 3-0 sobre Croacia en las semifinales de Qatar 2022, el pueblo argentino ovacionó a Lionel, al grado que abarrotaron las calles aledañas a casa de su abuela para agradecerle por ser pariente de su amado crack.

Sofía dejó la carrera de Leyes. Foto: Instagram

Quién es la periodista que hizo llorar a Messi

Ante este panorama, visiblemente emocionada, Sofía aprovechó la ocasión para decirle unas palabras de agradecimiento al futbolista argentino en lugar de hacerle cuestionamientos ante la próxima final del domingo 18 de diciembre.

“Se viene una final del mundo y si bien todos queremos ganar la Copa, más allá del resultado hay algo que no te va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos. De verdad, te lo digo: no hay nene que no tenga tu remera (camiseta), sea la original, la trucha (pirata, falsificada), la inventada o la imaginaria. De verdad, marcaste la vida de todos. Y eso, para mí, es más grande que cualquier Copa del Mundo y eso ya lo tienes, así que gracias, capitán", fueron las palabras de Sofía que emocionaron a Messi.

En respuesta, el futbolista miró a la reportera con un gesto de emoción, mientras le sonreía y le agradeció por sus palabras. Al mismo tiempo se comprometió con la afición de la Scaloneta a darlo todo en la cancha, como le llaman de cariño los aficionados a la selección argentina.

Sofía es fanática del fut. Foto: Instagram

Destacada periodista deportiva

Vale mencionar que este es el primer Mundial que cubre la periodista, aunque ya tiene una larga trayectoria como conductora de TV, pues ha participado en programas como “Puede Pasar", "Pibas con pelotas”, “Somos Argentina” y cubriendo eventos deportivos como los Juegos Olímpicos en Tokio 2020 y los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en 2019.

Sin embargo, la suerte de Sofía no ha parado ahí, pues se cuenta que aunque la periodista tiene pareja, la frescura de la argentina enamoró a un millonario qatarí, quien le regaló el último modelo del móvil más lujoso de Samsung.

A continuación te presentamos cinco fotografías que demuestran la belleza y el talento de Sofía Martínez, quien no solo fue felicitada en su país natal, sino también en el resto del mundo por su amor por la camiseta albiceleste.

Se dedicó de lleno al periodismo deportivo. Foto: Instagram

Ha sido conductora de TV Foto: Instagram

Cumplió su sueño de ir a un Mundial.Foto: Instagram

Cubrió los Juegos Olímpicos en 2021. Foto: Instagram

Se emocionó con el triunfo de Argentina. Foto: Instagram

