Ana María Markovic,"la futbolista más bella del mundo" reconforta a Croacia tras su derrota ante Argentina

Ana María Markovic, quien es considerada "la futbolista más bella del mundo", habló sobre la selección masculina Croacia tras su eliminación del Mundial de Qatar 2022. Y es que los sueños de los balcánicos se vieron truncados el martes por la noche por un Lionel Messi y una Argentina que los aplastó 3-0.

"Da igual, sigo estando orgullosa de ustedes", escribió la joven de 23 años en la descripción de un par de fotos con la playera croata desde la playa. El mensaje lo mandó desde México, ya que se encuentra en Playa del Carmen de vacaciones. Markovic había declarado en una entrevista previa al choque que creía que Croacia tenía posibilidades de alcanzar su segunda final.

Está en Quintana Roo disfrutando de sus vacaciones. Foto: Instagram.

"Argentina tiene a Messi, pero nosotros tenemos a Luka Modric. Lionel Messi no es muy rápido, pero sí ágil. Y tiene un gran disparo. Hay que impedir que llegue a la portería. Entonces todo es posible, ¡incluido el título!", había opinado.

Es muy buena atacante e influencer

Markovic constantemente sube fotos a su Instagram, donde tiene 1.6 millones de seguidores, y videos a TikTok, donde tiene casi 150 mil. Publica sobre su carrera profesional como atleta, el futbol en general, también sube trends y sus mejores outfits.

Es muy buena atacante. Foto: Instagram.

Ella saltó a la fama en las redes sociales gracias a su atractivo físico y ser una delantera con talento, en la actualidad milita en el Grasshoppers suizo, pero espera muy pronto subir su nivel para llegar a la Superliga Femenina de Inglaterra.

Lo le gusta que la llamen sexy

Recientemente aseguró que le agradaba escuchar que es bella, “me hace feliz oír que soy hermosa. Pero luego aparecieron artículos en los que se me describe como la futbolista más sexy. Eso no me gustó”.

“Sé exactamente lo que quieren de mí. Nunca me han visto jugar al fútbol y sólo se fijan en el exterior. Me parece una pena. Creo que esa gente debería informarse más de antemano y ver lo que puedo hacer en términos futbolísticos", agregó.

