Cynthia Rodríguez presume su cuerpazo a sus 38 años en look de arriesgado escote

En su cuenta en Instagram, la guapa conductora de televisión, Cynthia Rodríguez compartió varias fotografías demostrando que la moda forma parte de su día a día al lucir de manera espectacular con un coqueto look que no pasó desapercibido para nadie, alcanzando miles de reacciones a los pocos minutos.

Después de su repentina salida del programa matutino "Venga La Alegría", la famosa nacida en Coahuila ha encontrado en sus redes sociales el lugar perfecto para mantenerse cercana a sus fieles seguidores compartiendo imágenes que muestran su marcado gusto por la moda.

Fue precisamente esto lo que sucedió hace unos momentos después de que los fans del mundo del espectáculo se rindieran ante la belleza que presumió la conductora de televisión con un look que estamos seguros que marcará tendencia de moda en las fiestas de Fin de Año.

Cynthia Rodríguez se luce con hermoso look

Ante sus más de 4 millones de seguidores en Instagram, Cynthia Rodríguez compartió unas imágenes luciendo de manera espectacular con un coqueto outfit que llamó bastante la atención por el coqueto escote que tiene en la parte de enfrente, demostrando que tiene una de las figuras más envidiables.

Foto: Instagram/@cynoficial

En las fotografías vemos a la esposa de Carlos Rivera modelar un hermoso conjunto color morado que resaltó toda su belleza. La mayoría de los internautas coincidió en que la exconductora de "Venga La Alegría" es una de las más hermosas en el mundo del entretenimiento.

Como era de esperarse, la publicación de la modelo no pasó desapercibida para nadie alcanzando, hasta el momento, más de 29 mil me gusta y recibiendo cientos de comentarios, la mayoría coincide en que esos looks la convierten en la verdadera reina de belleza.

Foto: Instagram/@cynoficial

Cynthia Rodríguez y su boda con Carlos Rivera

Antes de confirmar su salida de "Venga La Alegría", Cynthia Rodríguez disfrutó de unas vacaciones por los mejores destinos de Europa y África. A su regreso al matutino confesó que se casó con Carlos Rivera en una ceremonia íntima y buscarían tener a su primer bebé, pero hasta el momento no lo han logrado.

SIGUE LEYENDO

"Gracias por decirme que sí": el amoroso mensaje de Roger González a Ismael "El Chino"