¿África Zavala se une al trend de Merlina? La estrella mexicana se roba las miradas con sexy look gótico

África Zavala es una de las actrices mexicanas más aclamadas del momento, quien gracias a su participación en "Corona de Lágrimas" dejó ver su lado más tierno y maternal, mientras que en "El Señor de los Cielos" ha mostrado una faceta sensual y atrevida que no la habíamos visto explotar desde hace mucho tiempo, dejando en claro que sus dotes artísticos son multifacéticos y no conocen limitantes, al igual que su inigualable belleza, la cual se adapta a diferentes estilos, pasando de los más girlys a los más sensuales, tal y como el que presumió esta tarde en redes sociales.

Pero, a diferencia de los looks con los que podemos verla usualmente, en esta ocasión, África Zavala decidió utilizar un maquillaje un poco más cargado y con tonos más obscuros, los cuales hacen que nos remitamos a una de las series más aclamadas del momento, misma que incluso ya tiene su propio trend en TikTok y sí nos referimos a "Merlina".

Así, aprovechando sus carnosos labios, África Zavala optó por colocarse un lipstick vino muy al estilo de Morticia Addams, pero con un look que bien podría llevar la pequeña gótica de la serie de Netflix que tanto ha dado de qué hablar en redes sociales y que ha generado cientos de fanáticos en varias partes del mundo.

¿Crees que África Zavala se parece a Merlina?

De hecho, algunos de los seguidores de África Zavala no dudaron en destacar el parecido de la actriz con Merlina en la icónica escena del baile que se puede ver en la serie, misma que es el fragmento donde podemos ver más arreglada a Jenna Ortega, protagonista del audiovisual.

Y aunque África Zavala tiene su propio encanto natural, no podemos negar que este estilo gótico le permitió unirse a la tendencia del momento de una manera muy acertada y sin tener que hacer el clásico baile que muchos TikTokers han realizado para utilizar el hashtag #MerlinaChallenge, mismo que si bien no fue utilizado por la mexicana, pudo haberle dado un impulso a su publicación, misma que ya acumula más de 2 mil 270 me gusta.

Cabe destacar que a pesar de que no se ve mucho del atuendo de África Zavala, lo que sí destaca de su look son algunos accesorios que utiliza la estrella de telenovelas, tales como un collar de cobre que cuenta con varias tiras gruesas, las cuales le dan un toque sombrío a su outfit final.

