África Zavala se lleva todas las miradas con profundo escote

África Zavala estuvo en el ojo de las críticas semanas atrás por no asistir a la grabación de un programa especial con motivo del lanzamiento de la telenovela Para volver a amar, incluso, se aseguró que no dio aviso alguno y dejó a todos esperándola. Ante ello, la actriz habló de lo que realmente ocurrió. "Me sacó mucho de onda la noticia, el leer por esa revista esas mentiras porque había hablado con ellos y les dije que no podía, que tenía que cuidar a mi hijo porque me tocaba a mí", aclaró a People en Español.

Por otro lado, África cuidó su reputación haciendo mensión a que lo hizo con anterioridad: "Un día antes les dije que no iba a podía ir. No les había confirmado; tampoco les podía confirmar porque mis llamados, como sabe todo el mundo, te los dan un día antes y todo puede cambiar. Les avisé que no podía, justamente, por esa situación, que estaba al cuidado de mi bebé y eso fue lo que les dije", finalizó.

África Zavala posando.

Los medios de comunicación estan siempre a la espera de que ocurra algo de este estilo para indagar y más si la protagonista es África Zavala, que se ha convertido en uno de los principales rostros de la televisión local y es que con su belleza, talento para la actuación y carisma inigualable ha logrado conquistar el corazón de millones de personas en redes sociales como TikTok e Instagram, que se han convertido en los lugares ideales para hacer sonreír a millones con sus ocurrencias.

Horas atrás, África hizo eco en la web al mostrar en Instagram un video de TikTok que hizo reel para mostrarse con un enorme escote con el que sube las temperaturas. Además, el video que es un desafio viral de la plataforma china, causó mucha gracia entre sus seguidores.

En el corto, que supera los 8 mil corazones de likes, África Zavala luce un vestido floreado, el pronunciado escote y una mirada complice al sonido del que hace las mimicas mientras toma una botella de agua industralizada.