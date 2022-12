Con traje de cuero y antifaz de conejita, Patty López de la Cerda eleva la temperatura | VIDEO

Patty López de la Cerda ha vuelto a encender las redes sociales luego de compartir un candente video en el que aparece vestida de conejita con un traje de cuero y un antifaz en color negro. En él anuncia la llegada de la plataforma Fanatik que está disponible en México y en Latinoamérica, y de la cual es fundadora.

Con este video también contestó a sus detractores de OnlyFans, al dejar ver toda su sensualidad y atributos físicos, recibiendo más de 17 mil "me gusta" en su cuenta Instagram y decenas de comentarios: "El only de esta hembra está riquísimo", "Se me hace gor…", "Paty eres una Diosa de la belleza estaremos atentos a esta plataforma".

La influencer causó furor con su video. Foto: Especial

Luego de su faceta como presentadora de televisión, Patty ha logrado ganarse un lugar en las redes sociales como Instagram, donde tiene 2.2 millones de seguidores, así como en OnlyFans, en la que tiene más de mil publicaciones.

Y aunque estuvo relacionada durante mucho tiempo con los deportes, Patty también cuenta con algunos "haters", debido a una foto que compartió y en la que pedía a sus seguidores que votaran por ella en los "BienPremios" en 2019, ya que fue nominada en la categoría "Coach Deportivo"; sin embargo, algunos usuarios de internet cuestionaron que ella pudiera ser merecedora de ese reconocimiento.

También fue criticada luego de que se filtraran unas imágenes suyas sin retoque, en las que se le ve con sobrepeso, por lo que sus seguidores reaccionaron ante el supuesto uso de photoshop y otros filtros en las publicaciones de Instagram.

Seguir leyendo:

Patty López de la Cerda se proclama la novia del mundial con atrevidas FOTOS

5 veces en las que Patty López de la Cerda, estrella de OnlyFans, subió la temperatura en Instagram

Hospitalizan de emergencia a Patty López de la Cerda, estrella de OnlyFans