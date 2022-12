Desde el suelo, Ninel Conde enciende la red con body de transparencias y medias de red

Ninel Conde acaparó las miradas en rede sociales durante las últimas horas debido a que dio una pequeña muestra de toda la sensualidad que es capaz de derrochar pues resulta que la actriz y cantante conocida como “El Bombón Asesino” robó suspiros desde el suelo posando con un atrevido body de transparencias y medias de red, por lo que sus postales causaron un gran revuelo ante sus admiradores, quienes no pudieron resistirse ante sus encantos y la llenaron de halagos.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Ninel Conde difundió las fotos en cuestión, las cuales, tuvieron un doble objetivo pues se tomó el tiempo para agradecerle a sus fans por su entrega en cada concierto que ofrece y de paso deleitó la pupila de los más de 5 millones de seguidores que ostenta en dicha plataforma, donde es todo un fenómeno gracias a su arrolladora belleza.

Ninel Conde robó cientos de suspirtos con sus atrevidas postales. Foto: IG: ninelconde

“Las experiencias en cada tarima son diferentes y tienen su toque de magia. Me llenan de energía y positivismo cada vez que los veo cantando y bailando al ritmo de mis canciones, Gracias por tanto”, fue el texto que escribió Ninel Conde, quien para esta ocasión lució uno de sus vestuarios de concierto, el cual, resultó más que revelador.

El arriesgado outfit con el que “El Bombón Asesino” robó suspiros tenía como elemento principal un entallado body en color gris con plata y múltiples decoraciones en pedrería, no obstante, dicha prenda estaba confeccionada con una tela que generaba transparencias en la zona frontal del torso, no obstante, fue muy cuidadosa para no enseñar de más.

Ninel Conde se llevó decenas de halagos por parte de sus fans.

Foto: IG: ninelconde

Para complementar su sensual outfit, Ninel Conde utilizó un par de medias de red, no obstante, lo que verdaderamente enloqueció a sus fans fueron los gestos que realizó para la cámara, los cuales, resultaron más que seductores para sus seguidores, quienes no pudieron resistirse y llenaron la caja de comentarios de su publicación con decenas de halagos.

“Estás preciosa”, “Como los buenos vinos”, “Tu belleza es única” “Toda una diosa”, “Eres un verdadero bombón”, “Chulada de mujer”, y “Simplemente divina” fueron algunos de los halagos que se llevó Ninel Conde, quien ha logró acumular cerca de 10 mil likes en tan solo un par de horas.

Ninel Conde brilla en OnlyFans

Pese a que Ninel Conde se encuentra alejada de la actuación, la talentosa actriz y cantante nacida en el Estado de México ha logrado mantener sus altos niveles de popularidad y esto se debe a que sorprendió a propios y extraños al incursionar en la venta de contenido exclusivo a través de OnlyFans, plataforma en la que busca hacerle competencia a Celia Lora, Yanet García y Karely Ruiz, quienes figuran como las modelos mexicanas más lucrativas en dicho portal.

"El Bombón Asesino" es todo un fenómeno en OnlyFans. Foto: IG: ninelconde

De momento, no se ha dado a conocer cuáles son las ganancias que genera Ninel Conde en OnlyFans, sin embargo, se espera que en el próximo ranking de las modelos más lucrativas ya figure su nombre pues su incursión en la venta de contenido exclusivo ha generado un gran revuelo pues “El Bombón Asesino” sigue siendo considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula.

