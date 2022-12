María Victoria sorprende a los 95 años con espectacular estado físico y fe para cantarle a la Virgen de Guadalupe

Este 12 de diciembre, como casi todos los años, millones de feligreses se dieron cita en la Basílica de Guadalupe para cantarle Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe. De igual manera, al templo se acercan varios medios de comunicación y artistas para festejarle en grande a la "Morenita del Tepeyac". Una de las que nunca falta es sin dudas la primera actriz María Victoria, quien sumó su voz a la melodía.

La originaria de Guadalajara, Jalisco, acudió a la cita de manera puntual, pero hubo un detalle que llamó la atención de todos: le cantó a la virgen desde una silla de ruedas. Esto es natural, pues la intérprete del papel de "Inocencia Escarabarzaleta Dávalos Pandeada Derecha" en la película "La criada bien criada" tiene 95 años. A pesar de ello, lucí radiante, como todo el mundo la recuerda en sus cintas donde enamoraba con su belleza y cintura de avispa.

Pese a tener algunas enfermedades propias de la edad, María Victoria no perdió la costumbre de acudir al recinto para dar gracias. Apenas la notaron, los representantes de la prensa rosa acudieron hasta ella para que les dijera algunas palabras: "Ella no me deja. En mi casa todos muy bien gracias a Dios. Mis nietos, mis hijos, no puedo pedir más".

No obstante, se sinceró frente a los micrófonos tras mencionar que ha estado "un poquito mal de salud". Dichas éstas palabras una mujer que la acompañaba le colocó un cubrebocas y se la llevó. Después le permitió a los camarógrafos tomarle algunas fotografías. Ella, como siempre, les regaló su mejor sonrisa y les dejó ver que a pesar de todo se sigue procurando y cuidando; se cubrió del frió con un abrigo negro elegante.

María Victoria, icono de la belleza

Quizá la mayoría de las nuevas generaciones no sepan mucho de María Victoria, salvo por alguna película que vieron por accidente con sus abuelos o por alguna noticia; sin embargo, es menester que sepan que comenzó su carrera a temprana edad, comenzando en las carpas (un tipo de teatro ambulante muy popular en México a inicios del siglo XX). Su habilidad en el escenario le abrió la oportunidad de avanzar en ésta profesión. Cabe destacar que fue ahí donde comenzó también con su carrera como cantante.

Es recordada por producciones como "Estoy taan enamorada", "Pensión de artistas", "Mientras el cuerpo aguante", "Cada quién su música ", "Cucurrucucú paloma", "La criada bien criada", "La criada maravilla" y "Sor Metiche" entre otras no menos importantes. De igual manera hizo teatro y televisión. Ella destacó siempre por su belleza y su físico natural, pues despertó pasiones por sus anchas caderas, cintura breve y piernas bien formadas.

María Victoria comenzó su carrera artística en las carpas (Foto: Especial)

