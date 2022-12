VIDEO | Belinda recibe ataque de besos de tierno "galán" y enternece Instagram

Menudo video que compartió Belinda a través de sus redes sociales. Con muy poca iluminación recibió los arrumacos de un galán que presumió hace algunas semanas. La cantante no tuvo problema en compartir el ataque de "besos" con sus fans, quienes quedaron enternecidos al ver las imágenes. Se trata de su gatito Glen, a quien adoptó hace algunas semanas y quien por fin la aceptó.

La cantante compartió a través de sus historias de Instagram el momento en que el felino se derrite de amor por ella y la baña con su pequeña lengüita. Cabe destacar que cuando llegó a su vida, el pequeño no se acercaba mucho a ella, hecho por el cual le pidió a sus fans algunos tips para poder tratarlo, pues los gatos son muy "independientes", mencionó en su momento.

Ahora, Belinda es la madre más feliz del mundo al recibir el afecto de su animalito de compañía. "Las cosas más simples de la vida y amor incondicional..." escribió la cantante, quien además de no parar de reír aseguró que recibió la exfoliación de su vida. Esto porque las pequeñas lenguas de estos pequeños son ásperas y rugosas; su nombre es papilas cónicas.

Belinda le da la bienvenida a Glen

Fue el pasado 23 de noviembre cuando Belinda anunció la llegada de su nuevo "hijo". Con mucho cariño le dio la bienvenida y lo presentó ante la sociedad desde su cuenta de Instagram. Todos quedaron encantados con el nuevo integrante de la familia, quien desde el principio lució huraño con ella.

Belinda se enamoró de Glen desde que lo vio por primera vez.(Foto: IG @belindapop)

"Bienvenido a la Familia Glen, gracias por existir. Es la primera vez que tengo un gatito y no se mucho de cómo se comportan, siempre he sido de perritos, pero me enamoré de este bebito desde que lo vi", escribió la intérprete de "Amor a primera vista" y "Bella traición"; de inmediato le llovieron las reacciones de sus fans y amigos del medio del espectáculo.

"...si alguien me puede escribir mas sobre el comportamiento de los felinos y como poder ser la mejor mamá para el, me harían muy feliz, aunque a veces quiero apretarlo y abrazarlo todo el tiempo, me he dado cuenta de que Los Gatos son más independientes y eso me da mas ansiedad.", mencionó Belinda en su desesperación por saber más acerca del fascinante mundo de los gato, especie que domina en cierta parte las redes sociales por su gracioso comportamiento.

