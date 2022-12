Se cumple la regla de tres, en menos de una semana murieron Héctor Bonilla, Zamorita y Alonso Echánove

Seguramente has escuchado de la tan famosa como temida “regla de 3” aquella en la que se dice que cuando muere un gran actor, otros dos se van con él, sea esto cierto o se trate solo de una coincidencia, en esta semana el espectáculo mexicano despidió a tres grandes actores.

Se trata de Héctor Bonilla quien fue el primero de los tres en fallecer, pues partió de este mundo el pasado 25 de noviembre, le siguieron Jorge Zamora mejor conocido como “Zamorita” y Alonso Echánove, quienes fallecieron este miércoles 30 de noviembre.

El pasado viernes 25 de noviembre, se reportó la muerte del actor mexicano Héctor Bonilla a los 83 años de edad a causa del cáncer que lo aquejó durante los últimos 4 años de su vida.

El actor murió en su casa en la Ciudad de México acompañado de sus hijos, nietos y esposa, por decisión del fallecido histrión no tuvo velorio por lo que sus restos fueron cremados inmediatamente, en su urna se puede leer el epitafio que éste mismo escribió para él mismo, el cual es:

“Se acabó la función,

no estén chingando,

el que me vió, me vió.

No queda nada”, es el epitafio de Héctor Bonilla