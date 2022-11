FOTO | Mariazel enciende Instagram con minifalda negra y camisa escotada

Ser distinguida, estar a la moda y verte sensual no es tarea fácil, sin embargo hay varias claves sencillas al momento de vestir para lograrlo, tales como centrarte en los clásicos colores neutros como lo son el blanco y el negro, combinación que siempre será un As para verte elegante. Aunque si lo que buscas es no dejar de lado tu parte sexy, también es importante que tomes en consideración el tipo de ropa que utilizarás en tus outfits, así que si quieres verte como toda una oficinista sexy, te recomendamos que sigas el ejemplo de Mariazel.

Pues fue en su cuenta oficial de Instagram donde la integrante de "Me Caigo de Risa" decidió deleitar a sus seguidores con un imponente conjunto compuesto por una minifalda negra sencilla, un saco en el mismo color y una camisa blanca escotada, prendas que en su conjunto hicieron que la conductora se robara las miradas.

Pero ¿por qué esta combinación es tan acertada? Para empezar conviene analizar que además de ser un clásico, esta mezcla de colores favorece a todos los tonos de piel, por lo cual no importa si eres morena o blanca, esta siempre te lucirá bien. Además, a pesar de que Mariazel lleva una falda considerablemente corta, el escote de su blusa no es tan pronunciado, lo cual crea un balance entre la piel que se muestra.

¿Te gusta este look "emprendedor" de Mariazel?

En este sentido, conviene recordar la regla de moda que señala que cuando "enseñas más piel arriba, es conveniente no hacer lo mismo debajo y viceversa" y aunque las reglas están para romperse, lo cierto es que en esta ocasión, su aplicación fue muy acertada, ya que logró que la belleza de Mariazel resaltara de una manera delicada.

Así, luciendo sus curvas y su dulce cara adornada con apenas unas luces de maquillaje, Mariazel se hizo viral en redes sociales, donde su última fotografía ya acumula más de 21 mil me gusta, así como diversos comentarios en los cuales se destaca su buen gusto al momento de vestir y su inigualable belleza.

"¿Te has hecho daño? Es que iba pasando por aquí y te vi caer del cielo" y "Que tengas una tarde tan hermosa como tú", son algunos de los comentarios que figuran en la fotografía de la española que se ha robado el corazón de miles de mexicanos, quienes aún no pierden la esperanza de que la presentadora abra su cuenta de OnlyFans, opción que la propia Mariazel ha desechado en diversas ocasiones, incluso en un programa de "Me Caigo de Risa", donde Faisy motivó al público a pedirle a la conductora que abriera su cuenta de contenido erótico, lo cual, Mariazel descartó entre risas.

Así de bella luce Mariazel actualmente

Como parte de sus accesorios, Mariazel se enfocó en el estilo minimalista, por lo cual solo llevó una medalla plateada y unos aretes circulares en el mismo tono, así como un reloj grueso en tono negro, el cual, en combinación con la computadora que lleva en las piernas, hace referencia a las mujeres emprendedoras que han logrado salir adelante en los últimos años.

De ahí que en el pie de de su publicación de Instagram se coloque la leyenda: "hace 3 años, tan solo uno de cada 4 inversionistas era mujer, desde entonces este número ha incrementado significativamente".

SIGUE LEYENDO:

Mariazel, más bella que nunca, da clases de moda en entallada minifalda neón

Desde el foro, Mariazel paraliza la red con mini falda de lunares