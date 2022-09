Mariazel se luce con coqueto vestido y una atrevida dedicatoria a Faisy | VIDEO

Mariazel Olle se ha convertido en una de las favoritas del programa "Me caigo de risa", en donde además de destacar por su sentido del humor, sin embargo, sus chistes no siempre son bien aceptados, sobre todo por Faisy, quien es el conductor, por ello esta vez la actriz tomó sus redes sociales para mandarle una atrevida dedicatoria.

En su cuenta de Instagram, en donde tiene 3.6 millones de seguidores, compartió un Reel en el que se lució con un coqueto vestido. No obstante, este video corto, iba para Omar Pérez Reyes, nombre real del también actor y locutor de radio, pues Mariazel escribió "Con dedicatoria especial para mi @faisirrito #HazmeReir".

Utilizando la canción "Chocolate" de Callejero Fino, que se está convirtiendo en tendencia en redes como TikTok e Instagram, la actriz preguntó "¿qué pasó, te asustaste?", haciendo referencia al tipo de chistes que hace durante la transmisión del programa, pues hay que recordar que, junto con Mariana Echeverría, suele hacer bromas muy subidas de tono con albures y doble sentido.

Así reaccionó Faisy

Ante el retador mensaje en el que se podía leer "Cuando me regañan por mis chistes", Faisy inmediatamente contestó la publicación de la "hermana disfuncional". "Ahh siiii???? Así vamos a estar??!! Ok me parece muy bien.. con que sustos eh!??", colocó el conductor del exitoso programa, quien de una forma cómica le sigió el juego a su amiga.

En tanto, la publicación gustó mucho a sus fanáticos, quienes ya le dieron "like", sumando más de 65 mil "corazones", asimismo, ha recibido cientos de comentarios entre los que destacan "Eres la mejor contando chistes", "Mariazel lo único que asusta a faisi es el zapito" y "Te lo mereces!!! Jejejeej pero no pares de contarlos".

Faisy le contesta a Mariazel Foto: Captura de pantalla

Mariazel conquista Instagram con su coqueto vestido

La actriz no sólo llamó la atención por sus declaraciones para Faisy, sino que también por su look, pues se lució con un coqueto vestido de estampados coloridos, que aunque no se pudo ver completo robó las miradas debido a que tenía unos bolados en la zona de los hombros, así como un escote cuadrado, un estilo que la hizo resaltar durante estos primeros días de otoño.

Además de destacar en la televisión como conductora de TUDN y por participar en "Me caigo de risa", Mariazel se ha consolidado como una de las fashionistas en las redes sociales, pues presume los mejores estilos, y ha demostrado que seguirá modelando diferentes opciones para la temporada de otoño, como el vestido satinado con el que se dejó ver hace algunos días.

