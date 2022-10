Mariazel, más bella que nunca, da clases de moda en entallada minifalda neón

Mariazel es una de las famosas que da clases de moda con sus looks, y así lo confirmó en su asistencia a los Premios Eliot, a los que fue acompañada de algunos miembros de la llamada "familia disfuncional" del programa "Me Caigo de Risa", y desfiló por la alfombra amarilla luciendo más bella que nunca en un look llamativo, pues combinó una entallada minifalda neón con una chamarra de cuero en azul.

La también actriz es muy activa en sus redes sociales, principalmente Instagram, en la que cuenta con 3.6 millones de seguidores, a quienes constantemente consiente con fotos y videos de sus mejores outfits, como lo confirmó con el look que llevó a la esperada entrega de premios que reconoce a lo mejor de las plataformas digitales, atuendos con los que enamora a sus fans y se corona como reina de estilo.

Mariazel se luce en entallada minifalda

La guapa conductora de programas de deportivos, compartió en la popular plataforma de Meta dos fotografías de su llegada a los Eliot Awards 2022, en la primera imagen se le ve posando sola, con un coqueto look perfecto para la ocasión, pues combinó una ajustada falda amarillo neón con zapatillas del mismo tono, pero le dio un toque de color al atuendo con un top rosa y una chaqueta corta de estilo rockero en azul eléctrico.

Mariazel conquista la "yellow carpet" en coqueta minifalda. Foto: IG @mariazelzel

La presentadora, que también ha participado en shows como "Está Cañón", con Yordi Rosado, y actualmente es una de las favoritas del canal de deportes TUDN, se consolida en las redes sociales como ícono de moda, como lo confirmó con su atuendo perfecto para la "yellow carpet", en la que se lució y se colocó como una de las famosas más chic y bellas del medio del espectáculo.

"En la #YellowCarpet de los #EliotAwards2022 ??@eliotmedia Stylist @karyzaratep @shasa_mx" y "Parte de la gran #FamiliaDisfuncional de @mecaigoderisaof en los #EliotAwards2022 @eliotmedia COMO LOS QUIERO!!!", fueron las frases con las que Mariazel acompañó las dos publicaciones que han recibido cientos de comentarios con halagadoras frases y suman poco más de 60 mil "me gusta".

La conductora compartió las imágenes en Instagram, y no sólo se dejó ver posando sola con mucho estilo con su look de minifalda entallada, pues en una segunda fotografía se observa su look completo al retratarse junto a sus compañeros del programa de comedia, Michelle Rodríguez, Omar Pérez Reyes 'Faisy', Isaac Salame y Yurem, con quien actualmente participa en el reality "Las estrellas bailan en Hoy".

La conductora se lució junto a la "familia disfuncional". Foto: IG @mariazelzel

Mariazel Olle Casals, nombre completo de la presentadora originaria de España y que llegó a México siendo una niña, ganó popularidad con su participación en el programa de comedia "Me Caigo de Risa", conducido por Faisy, en el que demostró que es una amante de la moda y se dejó ver con los atuendos mini más chic, mismos que replica en sus redes sociales, en las que también presume su espectacular figura.

