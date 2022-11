FOTO | Olga Mafud rompe la red con minifalda de cuero y zapatillas rojas

Con la llegada del otoño, la posibilidad de experimentar con las prendas de ropa y crear estilos versátiles ha permitido que podamos ver a diferentes personalidades del mundo del espectáculo con increíbles atuendos, los cuales van desde outfits llenos de glitter, hasta opciones menos osadas, pero igual de dramáticas, tal y como el prometedor top de perlitas. Sin embargo, en esta ocasión te hablaremos de una prenda de ropa que además de ser super combinable, te ayudará a darle un toque diferente a tu vestimenta de esta temporada.

Y sí, hablamos de la ya mencionada minifalda de cuero, pero ojo, no nos referimos a la clásica falda entubada que hace que tus curvas resalten, sino a un estilo que se ha apoderado de las tiendas en esta época de año, es decir, la moderna falda de vinipiel tableada, la cual además de ser super sensual, ayuda a que tu cintura resalte, tal y como demuestra Olga Mafud con este atuendo que compartió en redes sociales.

Fue en su cuenta de Instagram que la bella conductora de 29 años decidió dar cátedra de estilo a sus seguidoras con este atuendo perfecto para una salida casual o incluso para ir al trabajo si es que la política de tu empresa no es tan estricta con el código de vestimenta, pues a pesar de que se ve bellísima con esta combinación, lo cierto es que no es propiamente formal.

El outfit de Olga Mafud mezcla los colores neutros con un plus de color que le da sensualidad a su atuendo

Esto a pesar de que los colores empleados en el look de Olga Mafud son super neutros y tienden ser un clásico de la elegancia, sin embargo, al ser prendas tan sensuales, se salen un poco del mood de oficina y encajan más para una cita romántica o un plan de amigas.

Sin que esto limite las posibilidades del uso de la falda de cuero tableada, tendencia que sin duda debes aprovechar para verte coqueta en esta temporada del año, donde las prendas de vinipiel serán las que reinen en las pasarelas y los guardarropas de los íconos de moda.

¿Te atreves a usar esta tendencia? | Pinterest

Como complementos, podemos ver que la bella conductora de "Venga la Alegría" decidió elegir un top blanco y una chamarra aperlada con toques glamurosos de borlitas, los cuales terminan por llevarse las miradas en la parte superior de su look. No obstante, no queda duda que la atención se centra en la coqueta falda de cuero negra elegida por Olga Mafud.

Y un detalle que no podemos dejar de mencionar son las zapatillas rojas con las que que Mafud le dio un plus de color a su atuendo, tono que además de darle un plus sexy al outfit en general, ayudó a que, la combinación no se viera tan clásica, adquiriendo así un aire versátil muy moderno.

